Как здоровье, больница?

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Щапов на встрече с главным врачом городской клинической больницы №1 Иркутска Леонидом Павлюком обсудили оснащение реабилитационного отделения и трудности в строительстве поликлиники в микрорайоне Солнечный.

Леонид Павлюк познакомил депутата с историей больницы, рассказал о планах развития лечебного учреждения. В частности, о новом отделении реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Как пояснил врач-невролог, к.м.н. Марк Биденко, первые два-три месяца после инсульта самые важные в восстановлении. Но сегодня после трех недель в больнице пациент возвращается домой, где нет возможностей для полноценной реабилитации, что приводит к тяжелой инвалидности.

Под новое отделение уже выделены помещения, сделан ремонт. Теперь нужно приобрести оборудование и мебель. Одна специальная кровать стоит около 400 тысяч рублей. Медучреждение готово оснастить палаты на 10 коек. Но исходя из статистики, выведенной сотрудниками больницы по историям болезни, реальная потребность отделения – 20-25 коек.

В беседе Леонид Павлюк и Михаил Щапов также подняли вопрос перегруженности поликлинической службы: так, поликлиника №1 при городской клинической больнице была изначально рассчитана на обслуживание территории, где проживало 25 тысяч человек. Но население района выросло уже до 78 тысяч человек. Ожидается ввод еще нескольких жилых комплексов, что дополнительно увеличит нагрузку. Ко всем прочему поликлиника расположена в приспособленном здании – пятиэтажной «хрущевке», что не дет создать даже минимальные комфортные условия для пациентов и врачей.

По словам главврача, больнице выделили землю под строительство новой поликлиники в микрорайоне Солнечный, однако начало стройки откладывается, в том числе и из-за нерешенных вопросов с финансированием. Леонид Павлюк обратился с просьбой к депутату помочь с изысканием необходимых средств.

– Безусловно, город остро нуждается в развитии социальной инфраструктуры. Сейчас нужно подготовить проект, подумать, в какую ФЦП возможно с ним попасть и грамотно составить заявку. А дальше наша задача как депутатов – приложить все усилия, чтобы добиться включения проекта в федеральные программы и обеспечить его финансированием, – прокомментировал итоги встречи Михаил Щапов.

Он отметил, что подобные проекты не исключают частно-государственного партнерства: при проектировании возможно предусмотреть помещения для коммерческого использования, тем самым сделав строительство привлекательным для частных инвесторов.

– Реабилитационное отделение – это важный проект, аналогов которому в области пока нет, хотя в системе ОМС реабилитация как медицинская услуга предусмотрена. К сожалению, на государственном уровне нет целевых подпрограмм повышения качества медпомощи неврологическим больным и реабилитации по примеру программы совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Я вижу в этом новое направление для законодательной работы, – добавил Михаил Щапов.