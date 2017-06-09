Как зажигают звёздочки

В конце мая Иркутск в третий раз принимал детский футбольный турнир «Большие звёзды светят малым» имени своего прославленного земляка, участника мирового первенства в Бразилии, чемпиона России 2017 года Андрея Ещенко.

На поле стадиона авиазавода сошлись16 команд, представляющие футбольные школы Приангарья, приехали и две команды из Читы. По сравнению с первым турниром, где участвовали лишь шесть команд, успех ощутимый. Популярность турнира, конечно же, связана и с Ещенко – Андрей кумир для многих юных футболистов.

Прав, видимо, был президент российской детской футбольной лиги Виктор Горлов, когда ещё после первого турнира заявил: «Уверен, у турнира большое будущее. На поле – прекрасная атмосфера, трибуны заполнены до отказа: родители, бабушки, дедушки. Пообщался с детьми, они на седьмом небе от счастья. Рад за Андрея, что его здесь любят».

Турнир ждали с интересом ещё и потому, что московский «Спартак», за который играет Андрей Ещенко, впервые за 16 лет вернул себе звание чемпиона России, и именно Андрей забил победный гол в ворота самарских «Крылышек». Хорошо проявил он себя и в ключевых встречах с питерским «Зенитом» и ЦСКА. Выиграв у ближайших преследователей, «Спартак» фактически обеспечил себе золотые медали. Для Андрея, уже имеющего в своём активе серебряную медаль, Кубок и Суперкубок Украины, а также российскую бронзу, эта награда высшей пробы первая за 12 лет выступления в элитных клубах.

Но не единственная в истории иркутского футбола (отмечающего, кстати, в этом году 60-летний юбилей со дня создания команды мастеров). Вместе с Андреем поздравления с победой в чемпионате принимают и его одноклубники – воспитанник иркутского тренера Сергея Духовникова Роман Зобнин и спартаковский капитан Денис Глушаков, сыгравший ярко за иркутскую «Звезду» в 2007 году. Уникальное явление: сразу трое наших – чемпионы!

И детский футбольный турнир, который проходит под эгидой ДФЛ свыше 20 лет в десятках регионов страны, собирает сотни одарённых приверженцев кожаного мяча.

– Эти состязания зарождают у юных футболистов мечту вырасти в классных мастеров, – говорит Андрей Ещенко, – и мы должны им в этом помочь. Тем более что у победителя наших соревнований заманчивая перспектива участвовать в финале международного фестиваля.

С приветственным словом на открытии турнира выступили председатель Законодательного собрания области Сергей Брилка, который в молодости сам играл за команду мастеров, мэр Иркутска Дмитрий Бердников и министр спорта области Илья Резник. А потом состоялся матч поколений, в котором команда Андрея Ещенко, усиленная мэром Бердниковым, играла с юными воспитанниками заводской школы «Зенит». Молодёжь не выдержали напора опытных игроков и уступила со счетом 3:7.

Во второй день соревнований события переместились уже во дворец спорта «Труд». Там же состоялась и пресс-конференция Андрея Ещенко, открывшего стенд «Московский «Спартак» в Иркутске». С экрана телемонитора юных игроков приветствовали капитан спартаковцев Денис Глушаков и восходящая звезда отечественного футбола, наш воспитанник Роман Зобнин.

Завершился турнир финальным матчем между иркутским «Байкалом» и «Сибиряком» из Братска. Выиграли иркутяне, которым вручили Кубок и ценные подарки. Но награды получили все участники турнира: Андрей Ещенко вручил им фирменные сувениры. И, конечно же, в памяти ребят останутся автографы кумира и общение с ним.