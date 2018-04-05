Как защитить свои права – расскажут в МФЦ

Многофункциональные центры будут консультировать на тему защиты прав потребителей.

Жители Иркутской области теперь смогут получать консультации по вопросам защиты прав потребителей в офисах «Иркутского областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

Консультации будут проводить специалисты управления Роспотребнадзора Иркутской области. Это стало возможным благодаря внесённым изменениям в программу по защите прав потребителей в Иркутской области на 2017–2019 годы. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.

– Реализация региональной программы по защите прав потребителей направлена не только на повышение правовой грамотности населения, но и на профилактику нарушений в сфере защиты прав потребителей. Внесённые изменения предусматривают осуществление ряда дополнительных мероприятий по созданию в Иркутской области условий для эффективной защиты интересов потребителей, – подчеркнул Сергей Петров.

В помощь потребителям финансовых услуг в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8) и в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» (г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51) установлены информационные терминалы по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Также специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области планируют проводить опросы, чтобы оценить уровень правовой грамотности иркутян. Предполагается, что это позволит выявить пробелы в вопросах защиты потребительских прав и наиболее актуальные темы – в какой сфере деятельности чаще всего нарушаются права потребителей, какие юридические ошибки допускаются гражданами и предпринимателями. Итогом должна стать корректировка содержания просветительских и информационных материалов, распространение которых также предусмотрено программой.

Как отметил Сергей Петров, ежегодно в рамках реализации региональной программы, с учётом внесённых в неё изменений, планируется проведение более тысячи различных мероприятий, реализация которых будет способствовать созданию в Иркутской области условий для эффективной защиты прав потребителей.

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