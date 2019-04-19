Как выбрать настоящего депутата?

Татьяна Семейкина о предварительном голосовании, участии молодёжи и выборе достойных.

В Иркутской области, как и во всей стране, единый день голосования назначен на 8 сентября. Именно в этот день мы будем выбирать депутатов и глав администраций сразу в 25 муниципалитетах Приангарья. Между тем уже больше месяца в Иркутской области идёт приём документов у кандидатов на участие в предварительном голосовании. Что такое предварительное голосование и как оно соотносится с выборами 8 сентября? Эти вопросы мы задали Татьяне Семейкиной, директору областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», председателю иркутского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». О предварительном голосовании Татьяна Владимировна знает всё, ну, или почти всё. За то время, что существует эта процедура, она была участником предварительного голосования, членом оргкомитета, модератором дебатов.

– Татьяна Владимировна, расскажите, в чём суть предварительного голосования? Зачем оно нужно?

– Ещё лет десять назад очень часто приходилось слышать от людей: мы не пойдём на выборы, потому что не из кого выбирать. Мол, все кандидаты не устраивают. Для того чтобы не возникало такой ситуации, партия «Единая Россия» инициировала проведение предварительного голосования. Это – внутрипартийная процедура. Её обязаны пройти все кандидаты, которые хотят пойти на выборы при поддержке партии. При этом они проходят несколько этапов отбора: сначала оргкомитет проверяет их документы, в том числе на отсутствие судимости, потом они проходят через предвыборную борьбу с однопартийцами, в ходе которой определяются самые активные и яркие личности, и, наконец, голосование, которое показывает, насколько тот или иной кандидат смог мобилизовать свой электорат. Таким образом, на выборы от партии выдвигаются самые достойные. Люди сами выбирают себе кандидата.

– А не проще ли сразу пойти на выборы – пусть без поддержки партии, но зато минуя предварительное голосование?

– Некоторые так и делают. Но вот тут избиратель должен понимать, что, голосуя за такого кандидата, он голосует за кота в мешке. У избирателя нет возможности предварительно посмотреть на кандидата, оценить его возможности.

– Партия «Единая Россия» не делает скидок на авторитеты и требует, чтобы уже действующие депутаты, обладающие авторитетом и уже показавшие себя в деле, также проходили через процедуру предварительного голосования. Зачем?

– Для уже действующих депутатов это возможность оценить себя: как он работает в конкурентной среде, общается с избирателями при наличии оппонентов, умеет держать аудиторию. Будучи депутатом, я участвовала в предварительном голосовании и мне было очень интересно и полезно узнать мнение других участников предварительного голосования на те проблемы, которые были на моём округе. Нередко в ходе дебатов формировалось совершенно новое, нестандартное решение того или иного вопроса, который давно требовал решения.

– Есть ли шанс у молодёжи победить на предварительных выборах? Обойти своих конкурентов, в том числе политических тяжеловесов?

– Да, такие случаи были – и неоднократно. Но предварительное голосование для молодёжи – это тот случай, когда важнее участие. Это уникальный шанс попробовать себя в политической борьбе, оценить себя – моё это или не моё. Победил – молодец, не победил – получил уникальный опыт. Никакая другая партия, кроме «Единой России», не даёт возможности молодёжи самореализоваться в условиях, «приближенных к боевым». Для того чтобы поддержать молодёжь, дать ей первые политические навыки, «Единая Россия» запустила партийный проект «ПолитСтартап». Думаю, толк от всего этого есть. Я на протяжении уже нескольких лет являюсь членом оргкомитета предварительного голосования и вижу, что с каждым годом в этой процедуре участвует всё больше и больше молодёжи. Это активные и интересные люди. Я потом слежу за их судьбой, многие уже сейчас достигли немалых успехов на политическом поприще.

- У вас есть свои «любимчики»? Те, за чьей судьбой вы следите особенно пристально?

– Мне интересны все активные, неординарные люди, которые проходят через оргкомитет, внутрипартийные дебаты. Я очень внимательно слежу за моей малой Родиной – Черемхово, многих из тех, кто регистрируется для участия в предварительном голосовании от этого города, я знаю лично, и к этим людям у меня, конечно, огромный интерес. Важны для меня и те кандидаты, которые заявляются на предварительное голосование от Иркутска. Сейчас я живу здесь, тут мои дети и внуки, и мне небезразлично, как будет развиваться этот город. И я понимаю, что его дальнейшая судьба во многом зависит от тех людей, которые проходят через процедуру предварительного голосования.

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