Как теперь работают медики? Рассказывает главный врач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожило

Главный врач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов рассказал о том, какие произошли изменения в повседневной жизни медработников и пациентов в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

– Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутска и области в Ивано-Матренинской больнице приостановлены потоки пациентов на плановые операции. Приостановлены все коммерческие услуги, чтобы предотвратить скопления людей. Мы разъединили потоки людей с респираторной инфекцией, экстренной хирургической и экстренной педиатрической помощью, – сообщил Владимир Новожилов.

По его словам, в клинике дополнительно выделено 120 коек различного профиля для детей с обычными детскими инфекциями. Волонтеры из медицинского университета стоят на входе и отсекают потенциальных больных с температурой, перенаправляют потоки пациентов в приемный покой, домой или в инфекционную больницу.

– Волонтерская помощь нужна врачам и среднему персоналу. Нужно разносить лекарства и продукты. Все, что сейчас происходит, коснется всех нас, избранных нет. Дезинфекционных средств у нас достаточно. Все ходят в медицинских масках и очках. Запас еще есть. Весь персонал работает, как и прежде, все понимают степень ответственности, – говорит главврач.

– Ко всем делам в жизни надо относиться серьезно и спокойно, – рассказал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Владимир Новожилов. – Я хотел предупредить всех людей – в стране сложная эпидобстановка. Пожалуйста, оставайтесь дома. Сейчас нам всем необходима самодисциплина. Все вопросы абсолютно решаемы. Если появились симптомы респираторной инфекции – вызывайте врача на дом. Мы работаем, чтобы жизнь не остановилась. Нельзя терять оптимизм, нельзя паниковать.

Напомним, первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в Китае в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и на другие страны. Количество случаев заражения на вечер 31 марта превысило 750,8 тысяч человек, в России – 2,7 тысяч. В большинстве регионов России ввели режим всеобщей самоизоляции.

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По инф. Телеинформа

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