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Как стать участником шествия «Бессмертный полк»?
По инф пресс-службы администрации Иркутска   
27 Апреля 2019 г.
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С 22 апреля по 8 мая 2019 года с 10:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу) в Иркутском молодёжном центре по адресу: ул. Марата, 31 организована работа информационного центра акции «Бессмертный полк». По номеру телефона 43-63-66 волонтёры проинформируют жителей о центрах по изготовлению штендеров, месте и времени сбора участников акции «Бессмертный полк» и маршруту движения колонны.

bessmertnii polk 90

Колонна пройдёт по улицам: Декабрьских Событий (танк «Иркутский комсомолец»), Нижняя Набережная («Московские ворота»), Сухэ-Батора, Ленина (до пересечения с ул. Российской).

Формирование первой колонны начнётся в 9:30 на улице Советской (от улицы Декабрьских Событий до перекрёстка с улицей Красноярской). Начало шествия – в 10:30.

Построение второй колонны запланировано в 10:30-11:30 на ул. Нижней Набережной у памятника «Московские ворота».

После торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, а также молодёжной акции «Вальс Победы» колонна «Бессмертный полк» проследует по площади перед трибунами с ветеранами ВОВ.

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