Как рождалась «Байкальская пресса». Интервью по поводу

В конце следующей недели, 4-5 октября, в Иркутске будет проходить фестиваль работников СМИ – «Байкальская пресса», который, с начала его проведения в 2000 году, стал уже традиционным. Одним из организаторов этого фестиваля 18 лет назад был наш постоянный автор, заслуженный работник культуры России Павел Кушкин, в то время занимавший пост ответственного секретаря областного отделения Союза журналистов. С ним встретился наш корреспондент.

– Павел Григорьевич, а кому вообще принадлежала идея организации такого вот журналистского слёта?

– Идея, как это нередко бывает, возникла по воле случая. В гости к председателю нашего союза Ростиславу Филиппову заглянул его давний читинский друг и коллега. Он и поведал, что в Забайкалье фестиваль прессы давно уже событие огромной важности, его с нетерпением ждут все журналисты, особенно на периферии. Филиппов громыхнул увесистым кулаком: «И у нас будет!»

Уже на следующий день проект проведения фестиваля прессы был разослан по всем журналистским организациям. И колесо закрутилось.

– А почему оно раньше не крутилось? Ведь подобные фестивали проводились не только в Чите.

– Вопрос, конечно, интересный, а ответ весьма простой: руки элементарно не доходили. Всего год прошёл, как Филиппова на конференции избрали председателем, а меня ответственным секретарём. А наследство, мягко говоря, нам досталось незавидное. Дом журналиста был в аварийном состоянии: с потолка свисала штукатурка, которая в любой момент могла свалиться на голову. В нормальном рабочем состоянии не было ни одной комнаты. По этой причине экстренное собрание правления Союза журналистов мы проводили не в зале заседания, а в тесном коридорчике. Электроэнергия, телефонная связь и водоснабжение были отключены за долги. Так что не до фестиваля было!

Нужно отдать должное тогдашнему губернатору Борису Говорину – он откликнулся на нашу просьбу и выделил средства на капитальный ремонт. За один год мы восстановили Домжур, который стал истинным центром притяжения и местом общения журналистской братии. Еженедельные пресс-конференции, встречи без галстука с известными политиками и руководителями, писателями и врачами, общественными деятелями и спортсменами вызывали повышенный запрос у наших коллег. Союз журналистов заработал на полную катушку. Так что колесо закрутилось в самый раз, и при поддержке губернатора фестиваль прессы в 2000-м году праздновал свое зарождение. По нашей инициативе родился и высший знак журналистского признания – «Золотое перо», которое вручал лично губернатор лучшим из лучших за выдающиеся заслуги. Первым обладателем «Золотого пера» стал мой многолетний товарищ по работе в «Восточно-Сибирской правде» Борис Новгородов. Бог наградил его редким талантом, и он им щедро делился с читателями.

Нам с Филипповым выпала честь провести пять первых фестивалей и, смею заверить, что они стали заметным событием в общественной жизни Приангарья – сплотили журналистские ряды, открыли молодые таланты на местах.

В 2004 году я поменял иркутскую прописку, а Ростислав Владимирович вскоре скончался. В Союз журналистов пришли другие люди. Годом позже, случайно попав на праздник «Байкальской прессы», я стал свидетелем того, что там награждали в качестве главного организатора первого фестиваля «Байкальской прессы» человека, никоим образом не имевшего к этому отношения. Не знаю, как организаторы, а я был шокирован, а тот человек, нисколько не смущаясь, принял вознаграждение как должное.

За одним из столиков сидели приглашённые на торжество знаменитые столичные гости – поэт Андрей Дементьев и популярная телеведущая. С их разрешения я подсел к ним на свободный стул и спросил Дементьева, какого он мнения о поэте Ростиславе Филиппове.

– О! Славик!– воскликнул Андрей Дмитриевич, – он большой российский поэт, я его очень любил и ценил.

– Знаете ли Вы о том, что Ростислав Филиппов стоял у истоков этого фестиваля?

– Неужели? Но объявили ведь совсем другого человека. Почему?

– Вопрос к организаторам.

– Как это неправильно и некрасиво!

Помнится, Дементьев был тогда неприятно поражён, а присутствовавшие при этом разговоре организаторы из Союза журналистов – нисколько. Для них, видимо, память – понятие абстрактное. Да бог им судья! Больнее другое: ведь ни один журналист из зала тогда не встал и не сказал, что произошла чудовищная ошибка. Что, все разом заболели беспамятством? А ведь подобные фестивали прессы для того и проводятся, чтобы, опираясь на традиции, объединять журналистов, чтобы в справедливом соревновании работников прессы рождалась истина.

– Павел Григорьевич, а с программой предстоящего фестиваля вы знакомы?

– Да. Интересная программа. Но я несколько удивлён тем, что бал, извините за тавтологию, на балу прессы правит не пресса, не Союз журналистов Иркутской области. А может это и к лучшему, если вспомнить про тот печальный опыт их «организаторства». Ведь любому творческому союзу всегда нужна свежая струя и здоровая атмосфера.

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