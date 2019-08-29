Депутаты ЗС решают, как помочь муниципалитетам в строительстве соцобъектов

Депутатам областного парламента на встречах с жителями многих районов Иркутской области приходится слышать многочисленные жалобы на ужасающие условия в школах, на удручающее состояние больниц и клубов. Про дороги даже вспоминать не будем. При этом часто всё упирается в проектно-сметную документацию. Без нее получить деньги из бюджета на стройки и ремонты невозможно, а подготовка всех бумаг и расчетов тоже требует финансирования. Непосильного для небольших муниципалитетов.

Действительно, в бюджетах сельских территорий и небольших муниципальных образований нет средств на подготовку проектно-сметной документации важнейших социальных объектов. Так как расходов она требует немалых. «Потому муниципалитетам региона на эти цели должно выделяться финансирование из областного бюджета», – считает председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол. Типовую ситуацию он недавно обсудил на встрече с главами поселений Усть-Удинского района. Участие в разговоре также приняли вице-спикер регионального парламента Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансовому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова.

Самый крупный населенный пункт района – поселок Усть-Уда, но даже он не «потянет» разработки проектно-сметной документации.

«Общие доходы бюджета Усть-Удинского МО – около 20 млн рублей, – сообщил глава муниципалитета Владимир Тарасенко. – А, к примеру, ПСД на строительство дороги может стоить около 5 млн, на капремонт соцобъекта – 3 млн. Таких средств у нас нет. А без наличия этой документации невозможно войти в госпрограммы». На встрече обсудили подготовку типовых проектов соцобъектов – их можно было бы использовать в разных населенных пунктах, не тратясь на индивидуальную ПСД.

Поднимался вопрос и о местном здравоохранении. Было высказано мнение, что здравоохранение работает более эффективно, когда за него отвечают органы местного самоуправления, лучше осведомленные о проблемах больниц и пациентов. Сергей Сокол рассказал, что депутаты вышли с законодательной инициативой о том, чтобы вернуть обратно в ведение муниципалитетов поликлиники и больницы. «Несколько лет назад было принято решение о передаче здравоохранения с муниципального уровня на региональный с целью улучшить ситуацию, в том числе и привлечь молодых специалистов. Но то, что мы видим в последнее время, свидетельствует о нецелесообразности и неэффективности такого решения», – напомнил спикер ЗС.

«Врачи должны вести прием пациентов в комфортных условиях, дети – учиться в школах, где не печное отопление и туалет на улице, а все в соответствии с современными санитарными нормами», – подытожил спикер ЗС.

В общении парламентариев с главами поселений был обозначен еще ряд актуальных для населения вопросов. В фокусе внимания оказались состояние дорог, потребность школ в новой мебели, нехватка кадров, отсутствие в территориях цифрового телевидения: из 24 населенных пунктов района доступ к бесплатным пакетам цифрового ТВ есть только в семи. Жители остальных сел вынуждены приобретать спутниковые тарелки и оплачивать их использование. И если компенсация установки тарелок для ряда категорий населения в регионе предусмотрена, то абонентская плата осуществляется только за счет граждан. Сергей Сокол отметил, что для многих жителей поселений, в частности, пенсионеров, эти расходы значительны, и необходимо проработать механизмы решения и этой проблемы.

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