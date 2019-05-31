Как научиться защищать лес

Сергей Сокол: добровольные пожарные должны быть защищены.

Работа добровольцев на тушении пожаров должна стать более безопасной и эффективной. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам своего участия в практических занятиях для добровольцев на Иркутской базе авиационной охраны лесов. Прослушать лекции о тактике и методах тушения лесных пожаров и освоить пожарное оборудование собралось около тридцати человек – жители Иркутска, Шелехова, Ангарска разного возраста и разных профессий. «Нас с вами объединяет тема лесных пожаров. К этой проблеме невозможно остаться равнодушным, особенно после того, как выезжаешь на место пожара и видишь, как гибнет лес, как быстро распространяется пламя. Добровольцы делают важную и нужную работу, но возникают закономерные организационные вопросы – каким образом координировать деятельность людей, приехавших к месту пожара, как их оснастить и обезопасить? И эти вопросы не должны оставаться без ответа», – отметил Сергей Сокол.

Практические занятия, в которых Сергей Сокол принял непосредственное участие, показали их значимость для собравшихся. Без подготовки трудно проложить пожарные рукава или воспользоваться ранцевым огнетушителем. Также были озвучены термины, знание которых позволит добровольцам говорить с профессиональными пожарными на одном языке.

Соорганизаторы занятий – общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Иркутской области», региональное отделение Общероссийского народного фронта. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приангарье Сергей Апанович рассказал, что обучение уже прошли около трёхсот человек. «В начале мая, когда началась пожары, мы столкнулись с большим количеством людей, готовых помочь в тушении. На один из пожаров прибыло несколько сотен добровольцев. Но все они не были экипированы, а этого быть не должно, – рассказал Сергей Апанович. – Необходима специальная одежда, перчатки, каски, ранцевые огнетушители. В идеале – прививка от клещевого энцефалита. Также мы считаем необходимым ввести страхование жизни добровольцев».

Сергей Сокол отметил, что все эти вопросы сейчас обсуждаются и с представителями ОНФ, и с добровольцами. Актуальность вопроса – высокая. По информации ГУ МЧС по Иркутской области с начала года на территории региона зарегистрировано 359 лесных пожаров, общая площадь составила 114,4 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров выросло в два раза, а общая площадь, пройденная огнём, увеличилась в 18 раз.

– В региональном парламенте мы уже начали работу над тем, чтобы закрепить поддержку добровольцев законодательно. Речь идёт и об организационных, логистических аспектах, и о материальной помощи, защите жизни людей. Также на минувшей сессии регионального парламента мы внесли корректировки в областной бюджет, увеличено финансирование лесопожарных мероприятий почти на 300 млн рублей. Будем и дальше продолжать эту работу, – сказал Сергей Сокол.

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