Как можно больше моногородов должны попасть в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Госдуме 19 марта состоялись парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение и реализация национальных проектов в моногородах».

В работе круглого стола приняли участие мэры моногородов, депутаты Госдумы, представители министерств и ведомств, Счетной палаты, законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, бизнес-объединений, руководители градообразующих предприятий, «Фонда развития моногородов», Корпорации МСП.

В 319 моногородах России сейчас проживает 13,2 млн человек. Численность экономически активного населения составляет 7,4 млн человек. Член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал коллегам о том, как сегодня в моногородах обстоят дела с развитием дорожной сети:

– 70% жителей, проживающих в моногородах России, недовольны дорогами. При этом средний показатель по остальным территориям России – 35%. Статистика отражает факт, что на сегодняшний день дороги в моногородах – одна из ключевых проблем. В связи с этим большие надежды возлагаем как на систему региональных и муниципальных дорожных фондов, так и, в первую очередь, на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Он отметил, что проект реализуется на территории России третий год. Ранее только три моногорода – Тольятти, Новокузнецк, Набережные Челны – подпадали под его требования, поскольку основным критерием было население более 500 тысяч человек. При этом в Приангарье нам удалось включить в проект в 2017 году моногород Шелехов в составе иркутской агломерации – за два года проекта на его территории приведены в нормативное состояние 43,8% дорог.

При формировании нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) с 2019 года требование к населению снижено до 200 тысяч человек. Под новый критерий номинально подпадают уже восемь моногородов России, соответственно, агломераций с ними в составе еще больше.

– Наша задача – чтобы как можно больше моногородов попало в БКАД. Для этого, на мой взгляд, необходимо предусмотреть, чтобы в нацпроект вошли агломерации с населением от 100 тысяч человек, если в их составе есть моногород. К примеру, из 319 моногородов только 21 моногород имеет население свыше 100 тысяч человек, а 298 моногородов – это 99 тысяч населения и менее, к сожалению, сегодня в нацпроекте они участвовать не могут, – подчеркивает Сергей Тен.

Парламентарий отмечает, что в Иркутской области через работу с Минтрансом России, Росавтодором, регионом и муниципалитетами удалось добиться определенных положительных результатов: в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года включено строительство объездной дороги Усолья-Сибирского (это 43 км абсолютно новой дороги); в БКАД с 2019 года включен Братск, который является ключевым для транспортной ситуации в моногородах Усть-Илимске и Железногорске-Илимском (это 113 км обновленных дорог). Также в этом национальном проекте участвует и Усолье-Сибирское (это 41 км обновленных дорог). За выделение денег пришлось побороться и в правительстве, и в Госдуме.

– Сейчас продолжаю работать по включению в проект БКАД моногорода Черемхово. Один из вариантов решения этого вопроса – включение Черемхово в состав ангарской агломерации, – сообщил Сергей Тен. – Проблема в том, что такие понятия, как «агломерация» и «транспортная агломерация» не закреплены законодательно и нет четкого ответа, по каким критериям моногорода могут стать ее частью. Лишь частично здесь можно сослаться на стратегию пространственного развития России на период до 2025 года, где говорится, что «крупная городская агломерация» – совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тысяч – миллион человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями».

Депутат отметил, что необходимо законодательно закрепить понятия «агломерация», «транспортная агломерация», как и в целом само понятие «моногород», «так как к ним мы привязываем много финансовых инструментов поддержки».

– Также следует не только приоритизировать мероприятия проектов в моногородах, в частности БКАД, но и квотировать их. К примеру, специально включать моногорода в состав ближайших агломераций с целью приведения их дорог в нормативное состояние. Все-таки, мы говорим об экономике, транспортной связности территорий, комфорте для граждан, скорости и стоимости перевозки грузов. В этой связи такой подход имеет свои основания, – добавляет Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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