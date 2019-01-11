Как может измениться жизнь для жителей Иркутска в 2019 году?

Грядут большие изменения, на которые уж точно стоит обратить внимание, если вы проживаете на территории Иркутска. Потому что 2019 год должен стать эпохальным.

Есть огромное количество новостей относительно того, что должно произойти в будущем. Одним из примеров является увеличение МРОТ. Начиная с января месяца, начнёт повышаться минимальная заработная плата. Теперь она будет составлять 11280 рублей. Что на 117 рублей больше по сравнению с тем минимумом, который был принят в 2018 году. Также будет повышено пособие по безработице. И тут уже более существенные изменения. Потому что оно вырастет практически в два раза. Минимальная сумма выплат будет составлять 1500 рублей. В то время как максимальная может достигать 8 тысяч. Но чтобы получить подобные выплаты, нужно будет выполнить несколько другой порядок действий. В течение первых трёх месяцев, будут выплачиваться семьдесят пять процентов заработной платы за месяц. А затем будут выплачиваться шестьдесят процентов среднестатистического показателя.

Если вы любите путешествовать по стране – то на портале ФедералПресс вас ждут известия о подорожании стоимости билетов на поезда. Они подорожают на маршруты дальнего следования. Но стоит заметить, что это касается далеко не всех маршрутов. Некоторые, наоборот, стали дешевле. Особенно это удивительно на фоне зимних праздников, которые должны были сформировать значительно увеличенные цены на билеты. На сегодняшний день, совершенно нетрудно приобрести достаточно дешевые билеты, благодаря уникальным предложениям, которые были сформированы в результате проведения новых маршрутов.

Что важно отметить, так это тот факт, что уже начали проводиться ремонты региональных дорог, за счёт всех штрафов, которые были отчислены в прошлом году. Это позволит провести максимально качественные ремонтные работы. Конечно же, подобный подход просто не может не радовать.

В стороне не могли оставаться и пенсии. Потому что с каждым годом, наблюдается тенденция на увеличение пенсии хотя бы на тысячу рублей. Это достаточно выгодное условие. Потому что можно не сомневаться, что пенсия будет актуальной и сможет обеспечить человека возможностями на приобретение всего необходимого. Одновременно с этим вырастут и различные социальные выплаты. Поэтому можно сказать, что 2019-ый должен стать достаточно продуктивным годом. А также, будет введено цифровое вещание. Начнется постепенное отключение аналогового телевидения. Этот процесс будет длиться в течении полугода. Тем самым страна сможет перейти с аналогового вещания на цифровое без каких-либо последствий для населения. Более того – от этого люди только выиграют по части качества предоставляемых программ вещания.

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