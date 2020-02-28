Как Иркутск будет зиму провожать

В Иркутске с 24 февраля стартовали масленичные гулянья. Праздники начались с районных администраций, а основные мероприятия запланированы на 1 марта. В музее «Тальцы» праздник будут проводить два дня – 29 февраля и 1 марта.

В Иркутске проводы зимы будут проходить на 80 площадках, рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Антон Чернышов. Первые праздничные торжества проведут в Октябрьском и Свердловском районах, а 25 февраля будут организованы различные мероприятия в Кировском и Ленинском районах. Затем каждый день для разных групп жителей будут проводить различные интерактивы.

Главные события 1 марта состоятся на шести площадках. Основная Масленица будет проходить на площади у дворца спорта «Труд», где организуют продажу блинов, развлечения, различные конкурсы, в том числе традиционное лазание на 8-метровый столб. В этом году предусмотрено 30 подарков, в том числе бытовая техника.

– Стоит побороться за подарки. На столбе будут висеть номерки с цифрами, подарки будут выдавать прямо на сцене. Нетрезвых участников мы не допускаем на столб. Также специальный контролер будет пресекать попытки пройти тех участников, который специально обмазываются, например, медом. Также мы никого не пускаем на столб без страховки, – говорит директор МАУ «Праздник» Антон Титков.

Также он заявил, что сам столб тоже ничем не обмазывают, перед установкой его шкурят и за два-три дня до Масленицы монтируют, чтобы «отстоялся». Ежегодно, говорит Антон Чернышов, иркутяне получают много подарков со столба. Хотя в прошлом году был установлен «антирекорд» – всего 12 презентов. Это объясняется тем, что погода была прохладная и влажная, что наложило свой отпечаток.

Кстати, 1 марта стартует и чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд группы В. Две игры будут проходить на стадионе «Труд». Из-за массовых мероприятий перекроют для транспорта улицу Красного Восстания. Горожан просят отнестись к этому с пониманием.

На заливе Якоби силами Театра народной драмы организуют «Казачью Масленицу», которая будет проходить по всем народным канонам – со взятием снежного городка, каруселями, санями и столбом.

– Эти ребята – профессионалы своего дела, они знают толк в Масленице и делают все с широким размахом. Эта Масленица больше обращена к традициям конца 19 – начала 20 века. Театр народной драмы большое внимание уделяет именно народным истокам праздника, то есть они погружались в тему, изучали ее, и пытаются приобщить горожан именно к той Масленице, из глубины веков. Им, конечно, помогает и само место проведения – природа, лес, залив, белый снег. Это действительно интересно. Если вы хотите своего сына или дочку познакомить с традициями Масленицы, то и место, и программа отличные, – говорит Антон Чернышов.

И у «Труда», и на заливе Якоби праздничные мероприятия стартуют в 13:00 и рассчитаны на два-три часа. Народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее. Главный праздник Масленицы для жителей Октябрьского округа «Масленицу провожаем, весну встречаем!» пройдет с 15:00 до 17:00 на площади бульвара Постышева. Уличные гуляния в микрорайоне Иркутск-2 «Широкая Масленица» начнутся с 12:00 в парке Комсомольский. Также театрализованное представление с интерактивной программой «Широкая Масленица с 13:00 до 15:00 состоится на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург.

На всех этих площадках будут сжигать и чучело Масленицы. Эти места прошли согласования в силовых структурах и в МЧС. В остальных точках делать это нельзя из соображений безопасности.

В «Тальцах» масленичные мероприятия проходят в рамках зимнего фестиваля «Зимниада». Гуляния пройдут 29 февраля, когда музей ожидает около 6-7 тысяч посетителей, и 1 марта. В этот день обычно собираются до 15 тысяч человек.

– Для этого у нас достаточно парковочных мест. В прошлом году мы не все даже заполнили, в этом году сделали еще больше машиномест, потому не переживайте, припарковаться у музея можно будет свободно, – сказал директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

В музее давно уже отменили из-за требований безопасности некоторые традиционные забавы. Несколько лет подряд нет взятия снежной крепости и катания с больших горок. В этом году не будет и маленьких горок – они уже начали таять и тоже стали небезопасны. Зато обязательно будет 11-метровый столб. Среди подарков, также как и в Иркутске, бытовая техника, а также различные сертификаты. Какие именно, пока держится в секрете.

– Ноу-хау этой Масленицы у нас – прямой эфир 1 марта. Радио МСМ будет его вести с 12:00 до 14:00. Так что, если кто-то хочет выйти в прямой эфир – пожалуйста к нам на Масленицу, – говорит Владимир Тихонов.

На нескольких интерактивных площадках гостей будут развлекать творческие коллективы из Шелехова и Иркутского района. Сжигать чучело будут и 29 февраля, и 1 марта. Останется и пикниковая зона, где можно будет перекусить – для этого продажи организуют 20 торговых точек.

– У нас будет много различных конкурсов: это и силовые соревнования по тяганию гири. В прошлом году у нас один человек поднял больше ста раз ее. Будет конкурс на скорость поедания блинов и так далее, – сказала замдиректора музея Елена Стрекалина.

Кстати, цены на посещение музея и парковку не изменятся.

По инф. Телеинформа

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