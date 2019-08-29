К учебному году готовы

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Приемка школ проводится в соответствии с графиком межведомственной комиссией, в состав которой входят представители администрации Иркутска, управления Роспотребнадзора по Иркутской области, государственного пожарного надзора, прокуратуры и других ведомств, а также родительских комитетов. Об этом мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник департамента образования Александр Костин. Он подчеркнул, что по поручению мэра с этого года расходы по содержанию постов охраны во всех школах заложены в городском бюджете в размере более 40 млн рублей. Кроме того, в дошкольные учреждения оборудованы магнитными замками.
– В первую очередь, важно понимать, что учреждения образования отвечают всем требованиям безопасности. За последние четыре года мы провели большую работу в этом направлении, а оплата охраны за счет городских средств снимет определенную нагрузку с родителей, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – В этом году был проведен ремонт в 200 образовательных учреждениях. Отрадно, что 1 сентября мы откроем школу в микрорайоне Лесной. Детей из поселка Искра туда будет доставлять школьный автобус. Современное качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка. Именно поэтому мы создаем в Иркутске комфортные условия для всех детей. Мы задали высокую планку и важно не снижать ее.
Как отметил Александр Костин, в ходе подготовки к новому учебному году был проведен большой объем работ по ремонту школ и детских садов. После капитального ремонта откроются школы № 8 и № 9, будет введен в эксплуатацию новый учебный блок 25-й гимназии и спортивный модуль на территории школы № 29. Также в сентябре откроют три новых детских сада, расположенных по адресам: 20-й Советский переулок, ул. Академика Бурденко, 2/1 и ул. Касаткина, 3. Построенные здания отвечают всем необходимым требованиям, оснащены современным оборудованием.
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