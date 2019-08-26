К системе мгновенных переводов Сбербанка подключился первый партнер в СНГ

Сбербанк и Коммерческий Банк Кыргызстан (Республика Кыргызстан) объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов КБ Кыргызстан из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, сообщает пресс-служба банка.

Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж». Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тысяч рублей. Перевод можно отправить в рублях – при зачислении на карту в КБ Кыргызстан он будет сконвертирован в валюту карты. Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, позже она появится на смартфонах с iOS.

– Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов и расширяет ее географию. Наша цель – дать возможность клиентам переводить за рубеж так же легко и быстро, как они привыкли это делать по России. Мы приветствуем нашего первого партнера в СНГ – Коммерческий Банк Кыргызстан, клиенты которого теперь смогут быстро и легко получать переводы из России, – сказал вице-президент Сбербанка директор, дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

– По официальным данным, в России на заработках находится более 600 тысяч наших соотечественников. Мы хотели упростить для них процесс перевода денег в Кыргызстан. У нашего банка уже реализованы переводы по номеру телефона на территории Кыргызстана, и мы рады реализации такой же системы для переводов из Российской Федерации – со Сбербанком как безоговорочным лидером розничного финансового рынка, – отметила заместитель председателя правления КБ Кыргызстан Аминат Гривцова.

По инф. Телеинформа

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