К отопительному сезону готовы!

Отопительный сезон в Иркутске в этом году планируется начать 15 сентября. Об этом накануне сообщил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации Иркутска Дмитрий Анчутин.

В областном центре насчитывается свыше шести тысяч многоквартирных жилых домов. Предъявление управляющими компаниями готовых к приёмке зданий закончилось в конце августа, две недели у них оставалось на проверки, получение документов, подписание актов, устранение замечаний, если таковые возникали.

– Теплоснабжение Иркутска осуществляется с Ново-Иркутской ТЭЦ и 36 котельных города. Сейчас готовы 30 котельных, остальные будут готовы до 15 сентября, – рассказал Дмитрий Анчутин.

Представитель администрации также сообщил, что на конец августа жилищный фонд Иркутска был готов к зиме на 90%. Тепловые сети тоже готовы на 90%, сети водоснабжения и водоотведения – на 95%.

– Что касается нормативных запасов топлива, он обеспечен. Организациями ЖКХ на подготовку к отопительному сезону было выделено более 1 млрд рублей, в том числе около 800 млн рублей – на закупку топлива. К отопительному сезону мы готовы, – заявил Дмитрий Анчугин.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ