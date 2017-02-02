К юбилею Валентина Распутина

Постоянную экспозицию о жизни и творчестве Валентина Распутина создают в Усть-Удинском районном краеведческом музее в рамках празднования 80-летия со дня рождения писателя. В выставочном помещении площадью 68 квадратных метров идут внутренние отделочные работы, заказаны витрины, сообщает пресс-служба регправительства.

Специалисты разрабатывают научную концепцию выставки. Помощь им оказывают коллеги из Иркутского областного краеведческого музея.

Ожидается, что в экспозицию войдут более 250 предметов, в частности, фотографии Валентина Распутина и его родных, документы, книги на разных языках, картины сибирских художников, иконы. Многие книги посетители смогут взять в руки и полистать.

Особое внимание будет уделено подлинным предметам, связанным с родным селом писателя Аталанкой и школой посёлка Юголок, где учился Валентин Распутин. На выставке воссоздадут некоторые элементы школьного интерьера и дачного рабочего кабинета писателя.

Открыть экспозицию планируют в июне 2017 года, а в день рождения Валентина Распутина, 15 марта, в Усть-Удинском районном краеведческом музее откроют передвижную выставку Иркутского областного краеведческого музея «Ближний свет издалека», которая с успехом работала в музейной студии краеведческого музея.

На планшетах представлены фотографии Валентина Распутина и его семьи. Посетители увидят также снимки книг, рукописей, редких икон конца XIX – XX веков. Особое внимание уделено храмам, монастырям и приходам, где бывал писатель, и которые строились при его участии.

Выставка дополнена подлинными предметами, связанными с Валентином Распутиным, из коллекции Усть-Удинского районного краеведческого музея. Будут представлены книги, рукопись одной из глав повести «Пожар», пишущая машинка, а также рабочий стол и стул с дачи писателя.