К юбилею Святителя

Ход работ на площадке, где ведётся строительство культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района, оценил губернатор Сергей Левченко. Сейчас реализуется второй этап работ, на котором приступили к непосредственному строительству надземной части здания КПЦ, домов для паломников, благоустройству всей территории. Также выполняется капитальный ремонт дороги, ведущей к культурно-просветительскому центру.

Как сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства области Евгений Липатов, работы на дороге «Качуг – мыс Кузнецы» начали в октябре прошлого года. Уже выполнены все работы по формированию дорожного полотна, ведётся подготовка под укладку асфальта, выполняются работы по планировке откосов.

– В целом планируем, что к 30 июля дорога будет полностью заасфальтирована, выполнено обустройство, разметка, и начнутся работы по планировке прилегающей территории. Выполняется 14 км капитального ремонта и 7 км – это ремонт, который ведёт дорожная служба. На объект выведена дополнительная техника, постоянно осуществляем строительный контроль, – пояснил Евгений Липатов.

Из областного бюджета на капитальный ремонт дороги предусмотрено 350 млн рублей, на ремонт – 87 млн.

На площадке культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия в настоящее время ведётся строительство здания КПЦ. Выполнено устройство арматурных каркасов и опалубки, монолитный каркас сделан на 90%, кладка стен и перегородок – на 70%. Эту работу планируют закончить ко второй декаде июня.

Кроме того, ведётся работа в помещении храма, практически возведена звонница, строится дом для паломников, ведётся армирование под фундаменты павильонов – их будет пять, они символизируют этапы жизни Святителя Иннокентия. На это выделены средства из областного бюджета и внебюджетных источников.

– Объект очень трудоемкий, много разных видов работ. К сожалению, проекты оставляют желать лучшего, поэтому идёт параллельное проектирование, строители предлагают свои варианты, здесь же проектировщики и заказчики их согласовывают, но на это требуется время. С моего последнего приезда здесь сдвинулось достаточно много: храм практически готов – с внутренней и внешней отделкой, сейчас необходим внутренний интерьер. В течение двух недель будет закончен контур по культурно-просветительскому центру, параллельно идёт благоустройство. Я думаю, что основные работы, касающиеся всех объектов на территории, и благоустройство будут закончены к концу июля. Останется месяц на то, чтобы всё остальное доделать. На дороге к центру начали асфальтирование, выходят на проектную мощность асфальтовые заводы, которые сюда привезли. Но работы по дороге ещё предстоит много. В целом, здесь видно, что стройка идёт активно. Строители умеют сдавать такие объекты, здесь собраны опытные строители, я уверен, что всё будет сделано, – сказал губернатор.