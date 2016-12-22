Изменения в законе "О теплоснабжении" помогут решить катастрофическую ситуацию в военных городках

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении». Депутат Сергей Тен прокомментировал правительственную инициативу.

Суть правительственной инициативы в изменении роли единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Она становится не только закупщиком и поставщиком тепловой энергии, но и берет на себя полностью ответственность за надежность, качество предоставляемых услуг, эффективность и развитие производства. Решение по организации ЕТО на территории принимают региональные и муниципальные власти. Они же наделены полномочиями заключения соглашения о реализации схемы теплоснабжения и обеспечения условий ее функционирования. Тарифы по-прежнему будут в ведении РЭК, при этом государство вправе устанавливать только предельный уровень цены, выше которого подниматься нельзя, ниже – можно.

Законопроект был одобрен в первом чтении парламентариями, однако к нему осталось много вопросов, в том числе, и по условиям применения его на территории военных городков. Депутат Государственной думы Сергей Тен задал заместителю министра энергетики Вячеславу Кравченко вопрос:

«В Усольском районе Иркутской области проведено экстренное совещание по катастрофической ситуации в военных городках: посёлок Усолье-7 и посёлок Средний (гарнизон Белая). Основные вопросы – это низкие температуры в отапливаемых помещениях ( к примеру, в школе в классах не выше 10-18 градусов Цельсия при включенных нагревателях). Температура теплоносителя по факту – 55 градусов при положенных 85-ти, а цены на услуги ЖКХ неуклонно растут. Ответственные за ситуацию – управляющая компания «Иркутский филиал» ООО «Главное управление жилищным фондом. У меня вопрос: При принятии закона распространяются ли полномочия Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на военные городки и на работающие там управляющие компании?».

По мнению парламентария, полученный ответ от заместителя министра, «если решение будет принято, то «да», нельзя назвать исчерпывающим.

«Мы направили, во-первых, письмо заместителя министра обороны РФ Тимуру Иванову о принятии экстренных мер по решению проблем военных городков посёлка Усолье-7 и п. Средний (гарнизон Белая). А также сегодня совместно с председателем комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимиром Шамановым планируем провести круглый стол с участием представителей Министерства обороны РФ, где детально обсудим, каким образом военные городки смогут войти в гражданскую систему ЕТО, как ускорить передачу жилого фонда военных городков в муниципалитеты», – резюмировал Сергей Тен.

По сообщению пресс-службы Сергея Тена.

По инф. Телеинформа

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