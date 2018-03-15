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Избиратели благодарят
По инф. irkduma.ru   
15 Марта 2018 г.
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Несколько благодарностей от жителей избирательного округа № 17 поступили в адрес депутата думы Иркутска Владислава Свердлова. Иркутяне выразили признательность за содействие в установке новой спортивной площадки, поддержку детского дома-интерната № 1 и оказание адресной помощи семье, проживающей в деревянном доме.

В декабре прошлого года в приёмную депутата обратился мужчина, который попросил о помощи. Не хватало средств на покупку дров для обогрева частного деревянного дома в сильные морозы. Владислав Свердлов не оставил обращение без внимания – вскоре семье доставили целую машину дров, а вдобавок привезли обогреватели.

С руководством детского дома-интерната № 1 депутат давно поддерживает дружеские отношения. Узнав, что крыша здания пришла в негодность и протекает, Владислав Свердлов закупил необходимые для ремонта материалы. Работы начнутся весной.

Занятия воспитанников военно-спортивного клуба «Тайфун» теперь проводятся на новой площадке, установленной администрацией Иркутска по инициативе Владислава Свердлова. Народный избранник также подарил ребятам новую экипировку для занятий рукопашным боем.

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