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Из Иркутского зоопарка сбежал олень. Северный...
По инф. Телеинформа   
28 Января 2020 г.
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Из Иркутского зоопарка сбежал олень. Северный...

Северный олень сбежал из передвижного зоопарка в Иркутске. Его заметили сотрудники ТРЦ, расположенного по соседству.

Из Иркутского зоопарка сбежал олень. Северный...

Олень бегал по участку набережной реки Ангара. Его поймали и вернули обратно в зоопарк.

Ранее из этого же зоопарка сбегал дикобраз.

По инф. Телеинформа

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