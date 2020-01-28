Из Иркутского зоопарка сбежал олень. Северный...

Северный олень сбежал из передвижного зоопарка в Иркутске. Его заметили сотрудники ТРЦ, расположенного по соседству.

Олень бегал по участку набережной реки Ангара. Его поймали и вернули обратно в зоопарк.

Ранее из этого же зоопарка сбегал дикобраз.

По инф. Телеинформа

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