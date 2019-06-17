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История со счастливым концом: волонтёр нашёл пропавшую в лесу пенсионерку
По инф. Телеинформа   
17 Июня 2019 г.
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В Тулунском районе волонтёры 14 июня нашли пропавшую пенсионерку. Женщина, напомним, потерялась в лесу, собирая черемшу.

Волонтёр нашёл пропавшую пенсионерку в Тулунском районе живой

Пропавшую обнаружил мужчина, который с раннего утра прочесывал местность в районе, где пропала женщина.

– Пенсионерка, испугавшись, пряталась в лесном массиве, подняла голову, и в этот момент её заметил волонтёр, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, 61-летняя жительница села Галдун пропала 12 июня. Сотрудники полиции установили, что днём ранее она пошла в лес для сбора черемши в компании из шести человек. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили исчезновение пенсионерки.

По инф. Телеинформа

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