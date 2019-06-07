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Историю топонимов Тункинской долины можно будет изучать по специальному словарю
По инф. Телеинформа   
07 Июня 2019 г.
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В Тункинском нацпарке готовятся издать топонимический словарь, в котором раскроют историю создания, преобразования и функционирования географических названий Тункинского района.

Историю топонимов Тункинской долины отразят в отдельном словаре

– Национальный парк из года в год посещает более четверти миллионов человек, стали популярными экскурсии по территории Тунки, работают много туристических агентств. Посетители и гости интересуются историей и названиями населенных пунктов, рек, урочищ, культовых мест. В печати и электронных СМИ активно публикуются сообщения по разъяснению географических названий нашего района. К сожалению многие географические «названия» в таких сообщениях вводят в заблуждение жителей, туристов откровенно неграмотными версиями наших географических названий, – говорят в нацпарке.

Например название «Тунка» объясняют, отсылая к тому, что якобы ранее на этой территории жило племя тункаитов. В действительности название «Тунка» – это русская транскрипция бурят-монгольского названия Тунхэн. Слово происходит от бурят-монгольского «тунхэн», что означает заливные луга, займище. Название села Гужиры происходит от бурятского слова хужар – солончак, а Жемчуг не имеет никакого отношения к биогенному образованию в раковинах морских и речных моллюсков. Также ошибочно толкование, что название происходит от слова «жэмэс» – ягода, плод. Название села означает «местность, где заканчивается труднопроходимая горная тропа».

Более подробно с известными топонимами Тункинской долины можно ознакомиться на сайте нацпарка.

По инф. Телеинформа

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