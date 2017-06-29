Источник силы Сибири

В Иркутской области продолжаются комплексные геолого-разведочные работы на Ковыктинском месторождении. Мощный центр газодобычи станет одним из основных источников газа для газопровода «Сила Сибири». Эти и ряд других вопросов обсудили на рабочей встрече в Москве губернатор Сергей Левченко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В настоящее время компания продолжает опытно-промышленную разработку Ковыктинского месторождения – крупнейшего в Восточной Сибири по запасам газа. Для их уточнения и подготовки к промышленному освоению «Газпром» проводит комплекс масштабных геолого-разведочных работ. В 2016 году выполнены сейсморазведочные работы 3D в объёме 2,1 тыс. кв. км и завершено строительство трёх разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трёхмерную сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить ещё 14 разведочных скважин.

На встрече также шла речь о перспективах развития газоснабжения и газификации региона. Сергей Левченко отметил стратегический характер сотрудничества сторон. Он обозначил заинтересованность Иркутской области в скорейшем вводе в эксплуатацию участка «Ковыкта – Жигалово» объекта «Газопровод Ковыкта – Саянск – Иркутск» и дальнейшем расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Также стороны обсудили вопрос возможности создания установки по производству сжиженного углеводородного газа на базе Ковыктинской группы месторождений.

Между «Газпромом» и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» по категориям С1 + С2 составляют 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т газового конденсата (извлекаемые). Уровень газификации Иркутской области природным газом составляет 8,1% (в среднем по России – 67,2%).