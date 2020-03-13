Иркутянам расскажут про нобелевских лауреатов

Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» представляет иркутянам нобелевских лауреатов 2019 года.

В течение двух суббот подряд известные иркутские ученые расскажут в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ про всех шестерых лауреатов прошлого года, сообщают организаторы.

В ближайшую субботу, 14 марта, доктор экономических наук, декан сибирско-американского факультета Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Надежда Грошева расскажет о лауреатах Нобелевской премии-2019 в области экономики. Это профессор Массачусетского университета, американец индийского происхождения Абхиджит Банерджи, французский ученый Эстер Дюфло, а также американцы Майкл Кремер, получившие премию «За экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Екатерина Сумарокова расскажет о лауреатах Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов Ольге Токарчук (Польша) и Петере Хандке (Австрия).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Сергей Шмидт – о лауреате Нобелевской премии мира-2019, премьер-министре Эфиопии Абие Ахмеде Али.

Организаторы проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет. Все лекции бесплатны.

Начало в 11:00. Адрес: ул. Лермонтова, 124. Справки по телефону: 8 902 519-21-78.

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