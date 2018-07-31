Иркутянам расскажут о Тофаларии

В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 9 августа, в День коренных народов России, пройдет встреча с археологом и этнографом Ларисой Мельниковой – автором историко-этнографического очерка «Тофы».

Мероприятие под названием «Самый маленький народ» пройдет в рамках выставки «Путешествие в страну Тофаларию», сообщает пресс-служба музея.

Справка:

Лариса Мельникова – кандидат исторических наук, руководитель экспедиций в Тофаларию, осуществленных в 1983-1986 и 1989 годы, знаток быта и истории самого малочисленного народа Иркутской области. Многие стороны жизни тофаларов впервые были освещены благодаря работам Ларисы Мельниковой.

Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 13. Телефон: 8 (3952) 200-368. Начало в 15.00, вход свободный.

По инф. Телеинформа

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