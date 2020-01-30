Иркутян приглашают 30 января на бесплатный показ фильма о настоящем острова Шпицберген

На заседании «Иркутского киноклуба» 30 января в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея состоится показ фильма Ивана Твердовского «Грумант. Остров коммунизма».

Как сообщает Телеинформ, Грумантом называли архипелаг Шпицберген поморы, которые заплывали далеко на север в промысловых целях.

– Прошло много веков, и русские прибыли туда надолго, основав на одном из островов поселок Баренцбург. При СССР власти не жалели средств, чтобы обеспечить рискнувших поехать на Крайний Север работников не только материальными, но и культурными благами, – рассказывают в краеведческом музее.

Отмечено, что к настоящему времени в Баренцбурге осталось несколько сотен жителей, и именно они, их быт и жизненные истории стали материалом для наблюдений известного документалиста Ивана Твердовского.

Картина признана лучшим полнометражным фильмом на фестивале «Артдокфест-2014».

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 2. Начало в 18:30. Телефон для справок: 8 (3952) 333-449. Вход свободный.

По инф. Телеинформа

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