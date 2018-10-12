Иркутску планируется выделить дополнительные средства для больниц

Из федеральной казны выделят средства для больниц Приангарья.

Иркутская область должна получить финансирование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Предполагается, что региону выделят более 1,4 млрд рублей в течение шести лет. Таков итог разработки и защиты в Минздраве России регионального сегмента федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Как рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, средства будут выделяться поэтапно: в 2019 году региону планируется направить 219,7 млн рублей, в 2020 году – 250,6 млн рублей, в 2021 году – 195,1 млн рублей, в 2022 году – 314,2 млн рублей, в 2023 году – 165,1 млн рублей, в 2024 году – 276,9 млн рублей.

– Финансирование предназначено для постепенного переоснащения и дооснащения регионального сосудистого центра на базе Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы, а также восьми первичных сосудистых отделений (ПСО) в Иркутской городской клинической больнице № 1, Медсанчасти ИАПО, Ангарской больнице скорой медицинской помощи, Братской городской больнице № 5, Саянской городской больнице, Усольской городской больнице, Нижнеудинской районной больнице, Усть-Илимской городской больнице, – сказал Олег Ярошенко.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области» включает в себя мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременному выявлению факторов риска развития осложнений, повышению качества и созданию условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями.

На федеральном уровне была отмечена системная работа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приангарье. Напомним, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1012 от 29 декабря 2007 года в стране началась реализация целевой программы «Комплекс мероприятий по совершенствованию медицинской помощи при сосудистых заболеваниях в Российской Федерации», которая являлась частью приоритетного национального проекта «Здоровье». Иркутская область вошла в состав 12 регионов по реализации проекта.

В Приангарье были организованы региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы и восемь первичных сосудистых отделений. В этом году открылось девятое ПСО в Черемхове, в 2019 году планируется создать десятое отделение во вновь построенной Боханской районной больнице. Для совершенствования оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями организован региональный сосудистый центр в городе Братске.

Также в настоящее время ведётся реорганизация ПСО на базе Иркутской городской клинической больницы № 1, где будет установлен современный ангиографический комплекс. Это позволит создать первичное сосудистое отделение с расширенными возможностями. До конца 2020 года планируется открытие третьего регионального сосудистого центра на базе Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи.

Особое внимание в регионе уделяется медицинской реабилитации пациентов, которая оказывается поэтапно в соответствии с разработанной маршрутизацией. Реабилитационные мероприятия начинаются в первые 48 часов от начала заболевания в условиях специализированных отделений по профилям.

Для реализации второго этапа медицинской реабилитации по профилям «кардиология», «неврология» развернуто 80 коек для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, 73 койки для людей с кардиологическими патологиями. В 2018 году открыты дополнительные 15 коек медицинской реабилитации на базе Иркутской городской больницы № 1. Также в этом году открылось отделение реабилитации второго этапа по неврологическому профилю на базе ОГБУЗ «Братская городская больница № 5», рассчитанное на 15 коек. В 2019 году планируется открытие трёх реабилитационных отделений по десять коек в Черемхове, Саянске и Усолье-Сибирском.

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