Иркутское театральное училище показывает спектакли на своем Youtube-канале

Иркутское театральное училище организует серию трансляций спектаклей на своём Youtube-канале. В репертуар трансляций на период карантина вошли 10 спектаклей и концерт, сообщает пресс-служба главы региона.

С 25 марта училище начнёт онлайн-трансляции дипломных спектаклей выпусков 2018 и 2019 годов. Первой появится видеозапись комедии «Сон в летнюю ночь» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира.

28 марта в 15:00 в онлайн-режиме пройдёт День открытых дверей учебного заведения. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы администрации, преподавателям, студентам и выпускникам как в чате трансляции, так и в группах училища Вконтакте, по электронной почте и по телефону. По итогам «обратной связи» будет записано интервью с директором училища, заслуженным работником культуры РФ Светланой Домбровской, которое будет опубликовано отдельно.

Стоит отметить, что сейчас преподаватели училища работают со студентами и потенциальными абитуриентами в режиме онлайн, делая всё возможное для сохранения высокого уровня мотивации и освоения полного объёма учебных дисциплин.

Адрес Youtube-канала - https://www.youtube.com/channel/UC-W6cJTYKKBARUXbwkrhjLg

По инф. Телеинформа

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