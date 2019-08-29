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Во бластном центре открылось новое здание Иркутской зоогалереи с названием «Иркутский зоопарк». Здесь разместили 150 видов животных общей численностью около тысячи особей. Зверей перевезли с прежнего места расположения – мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.
– Возведение нового здания – результат трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутска, предприятием «Фортуна» и центром помощи животным «Иркутская Зоогалерея». Корпус зоопарка расположили на улице Карла Маркса, 50. Пока адрес не внесен в справочники, ориентиром для посетителей может стать авторынок. Иркутский зоопарк разместили на земельном участке предприятия «Фортуна». Его площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. При возведении были выполнены все требования для комфортного пребывания животных, удобства и безопасности посетителей, в том числе маломобильных групп населения. Кроме этого, на данной площадке планируется создание зоны для отдыха. Местом притяжения станет зоопарк, а в непосредственной близости начинается благоустройство набережной реки Ушаковки, – отметил заместитель мэра.
По информации генерального директора компании «Фортуна» Михаила Замарацкого, земельный участок, на котором возведено здание, передан в аренду владельцам зоопарка безвозмездно сроком на 5 лет. При проектировании сооружения учитывались все требования к подобному объекту, подведены необходимые коммуникации. В настоящий момент продолжаются внутренние работы по отделке помещений, ведется благоустройство прилегающей территории и обустройство парковки. Завершить все работы планируют до ноября.
Что касается прежнего места размещения животных, то окончательный их перевоз планируют завершить до конца сентября, после чего сооружения будут демонтированы, а на месте будет продолжено благоустройство мемориального комплекса «Иерусалимская гора».
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