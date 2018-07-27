Иркутский взгляд на пенсионную реформу

В Заксобрание Иркутской области поступило уже несколько десятков обращений по поводу изменений в пенсионное законодательство России. Вопрос требует всестороннего обсуждения, и регион не останется в стороне от этого, рассказал 26 июля на пресс-конференции председатель регионального парламента Сергей Брилка.

– При принятии такого судьбоносного закона для всей страны требуется всеобъемлющая массовая дискуссия. Как любой закон его нельзя принимать «с кондачка», с позиции «да» или «нет». Это моё личное мнение. Мы должны обсудить это с населением Иркутской области, – прокомментировал спикер. – «Чёрное и белое» в этом вопросе – это заказ, в жизни такое редко бывает. Чтобы принять решение, нужно провести анализ.

Он отметил, что необходимо выслушать все мнения, отбросить в этом вопросе политику и провести большую работу, тем более, что в мае этого года президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост пенсионного обеспечения и снижение в два раза уровня бедности в России.

– В 2000 году я уже три года работал в должности заместителя губернатора и тогда ощутил, что такое «страна в развале». Мы тогда спасали города и веси, пенсионеры и работающие люди по восемь месяцев не получали деньги, в стране не было ни Бюджетного, ни Налогового кодексов, – сказал председатель Заксобрания.

Сергей Брилка также отметил, что изменения в пенсионной системе не касаются людей, которые работают на опасных производствах, занимаются тяжёлым физическим трудом, военных. Пока неясно, что будет с работниками бюджетной сферы. Потому категорично сказать «нет» без глубокого анализа и собственных предложений по этому поводу нельзя. Сергей Брилка сообщил, что ко второму чтению законопроекта регион представит свои предложения.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подготовил к отправке в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект по изменению пенсионного возраста.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ