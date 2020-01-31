Иркутский театр кукол «Аистёнок» приглашает на спектакли и не только

Приятно, когда есть хорошие новости. Особенно, выходящие из ряда вон. Иркутскому кукольному театру «Аистёнок» есть, что рассказать своему зрителю.

«Старик и море» Хемингуэя - первый в мире кукольный спектакль

Первый в мире кукольный спектакль по пьесе Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» с 1 февраля 2020 года войдет в репертуар иркутского областного театра кукол «Аистенок».

Как сообщает Телеинформ, режиссером постановки выступает Виктор Никоненко. В 1976 году он окончил Иркутское училище искусств, с 1984 по 1990 год был главным художником Иркутского театра юного зрителя имени А. Вампилова, затем переехал в Москву. В Иркутске он не работал 30 лет.

Первый показ спектакля «Старик и море» состоялся в ноябре 2019 года для ограниченного круга зрителей. В феврале состоится четыре его показа. В театре отметили, что спектакль доработан. Погружение в атмосферу произведений Хемингуэя начнется уже в фойе театра. Дочь режиссера Иларья Никоненко сделала инсталляцию «Родные берега», а также декорацию для сцены – пятиметровый скелет рыбы и фигурки людей из коряг, которые выбросило на берег Байкала, и природных материалов. Их собирали на южной части озера во время специальных поездок.

Музыку для спектакля создали участники инструментального дуэта «Белый острог» Юрий Матвеев (гитара) и Артем Якушенко (скрипка). Видеопроекцию подготовил специалист из Москвы Павел Суворов. Он уже сотрудничал с театрами Иркутска – с его участием был подготовлен премьерный балет «Щелкунчик» в Иркутском музыкальном театре имени Загурского.

Спектакль рассчитан на подростков от 14 лет и взрослых. Он был поставлен в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В прошлом году в Иркутском областном театре кукол «Аистенок» в рамках федерального проекта «Культура малой родины» состоялись премьеры спектаклей «Большой маленький друг» по сказке Уильяма Стейга и «Вечно эта 345-я!» по пьесе Жанар Кусаиновой.

«Аистёнок» приглашает подискутировать

Иркутян 10 февраля приглашают в театр кукол «Аистёнок» на дискуссию кочующего пространства Института человека «Хочешь поговорить об этом?». Предполагается побеседовать о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых.

Как сообщают организаторы, иркутский Центр независимых социальных исследований, мероприятие рассчитано на людей, которым интересна трансформация привычного театра: как тех, кто уже бывал на «недетских спектаклях», так и тех, кому это пока не приходило в голову.

– Театр кукол, может быть, еще больше, чем ТЮЗ, ассоциируется с детьми. Многие взрослые либо никогда не бывали в театре, либо приводят на спектакли детей, либо припоминают что-то из собственного детства. Но есть еще одна опция – прийти на взрослый кукольный спектакль. В понедельник – единственный театральный выходной – мы приглашаем всех театралов, почти театралов и совсем пока не театралов на дискуссию в «Аистёнок». Тот редкий случай, когда разговаривать в зрительном зале не только можно, но и нужно, – говорят организаторы.

В дискуссии примут участие директор театра Андрей Стрельцов и заместитель директора по работе со зрителями Маргарита Подкорытова. Вместе с ними участники обсудят спектакли, пространство, саму идею и логику работы с взрослой аудиторией.

Кстати, сейчас в репертуаре «Аистёнка» – три спектакля для взрослых: «Утиная охота. Сны Зилова», «Бетховен. Разговорные тетради» и «Старик и море» (премьера состоялась 29 ноября 2019 года).

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Байкальская, 32, театр кукол «Аистёнок». Начало в 19:00. Вход свободный.

По инф. Телеинформа

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