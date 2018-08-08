Иркутский спорт: имена – на века

Сергей Брилка: футбольному Приангарью есть чем гордиться.

Законодательное собрание Иркутской области поддержало проект, посвящённый 95-летию регионального спорта. К этому юбилею приурочена новая книга известного журналиста Павла Кушкина «Имена – на века».

Её герои – рядовые и прославленные атлеты и тренеры, специалисты и руководители, с именами которых связана богатейшая история спортивного Приангарья на огромном временном пространстве.

– Летопись нашего спорта хранит великое множество славных свершений, чем мы можем гордиться и восхищаться, – отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. – Истории из жизни наших замечательных спортсменов, тренеров, способны увлечь молодых людей, стать образцом для подражания и примером силы воли, выдержки, увлечённости. В работе Законодательного собрания мы одним из основных приоритетов определили поддержку и развитие массового спорта, ведь, по мнению экспертного сообщества, занятие физкультурой, всеобщее увлечение спортом во многом влияет на здоровье и нравственное воспитание нашего подрастающего поколения.

В своём предисловии к книге Сергей Брилка отметил роль наставника, тренера в жизни любого мальчишки и поделился собственными воспоминаниями: «В Глазково, где прошло моё детство, все мальчишки с утра до вечера гоняли мяч – хоккейный и футбольный. Я играл за дворовую команду и как-то ко мне подошёл коренастый, седовласый с приветливой улыбкой человек и коротко сказал: «Завтра в 12:00 жду на малом поле стадиона «Труд». Не опаздывай». Это был тренер Александр Петрович Веденеев. Заниматься у него считалось пределом мечтаний, а тут он сам пригласил меня. Потом я узнал, что это стиль его работы – находить способных мальчишек на задворках. Мне выпала честь несколько сезонов играть за иркутскую команду мастеров. Встреча с Веденеевым перевернула всё мое представление о футболе и дружбе. Для всех ребят он был авторитетным и уважаемым наставником и учителем. По сей день я почитаю его как второго отца...»

Футбольному Приангарью есть чем гордиться: в разные годы наши земляки защищали честь нашей страны в национальной сборной. Среди них такие знаменитости, как Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Владимир Гранат и Фёдор Кудряшов. Последние трое защищали честь России на минувшем чемпионате мира – 2018.

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