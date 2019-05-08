Иркутский школьник спас жилые дома от пожара 

Шестиклассник из Иркутска спас от пожара жилые дома и гаражи. Инцидент произошел 7 мая на улице Шахтерская областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

− Возвращаясь из школы, мальчик увидел, как горит трава на большой площади. Он позвонил пожарным, а сам начал сбивать огонь палкой. Пламя стремительно подходило к деревянным гаражам и кладовкам, − отметили в ведомстве.

Когда приехали спасатели, школьник выбежал на дорогу, чтобы показать, с какой стороны нужно подъехать. Затем сам вызвался помогать пожарным. Парню выдали ранцевый огнетушитель, с помощью которого шестиклассник боролся с огнем наравне с сотрудниками МЧС.

Общая площадь пожара составила больше тысячи квадратных метров.

В пресс-службе МЧС добавили, что поступок шестиклассника не останется без внимания руководства пожарно-спасательного гарнизона.

По инф. Телеинформа

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