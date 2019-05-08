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Иркутский школьник спас жилые дома от пожара
По инф. Телеинформа   
08 Мая 2019 г.
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Шестиклассник из Иркутска спас от пожара жилые дома и гаражи. Инцидент произошел 7 мая на улице Шахтерская областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Иркутский школьник спас жилые дома от пожара 

− Возвращаясь из школы, мальчик увидел, как горит трава на большой площади. Он позвонил пожарным, а сам начал сбивать огонь палкой. Пламя стремительно подходило к деревянным гаражам и кладовкам, − отметили в ведомстве.

Когда приехали спасатели, школьник выбежал на дорогу, чтобы показать, с какой стороны нужно подъехать. Затем сам вызвался помогать пожарным. Парню выдали ранцевый огнетушитель, с помощью которого шестиклассник боролся с огнем наравне с сотрудниками МЧС.

Общая площадь пожара составила больше тысячи квадратных метров.

В пресс-службе МЧС добавили, что поступок шестиклассника не останется без внимания руководства пожарно-спасательного гарнизона.

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Сегодня днём Валентин Никифоров, ученик 6 класса школы 42 города Иркутска, спас жилые дома и гаражи от пожара. Возвращаясь из школы, Валентин увидел, как горит трава на большой площади на улице Шахтерской. Шестиклассник позвонил пожарным, затем схватил палку и начал сбивать огонь, который стремительно подходил к деревянным гаражам и кладовкам. А когда увидел пожарных, выбежал на дорогу и показал, с какой стороны нужно подъехать. Но и после этого школьник не ушёл, он попросил у огнеборцев ранцевый огнетушитель и помог им потушить пожар. Общая площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Руководство иркутского пожарно-спасательного гарнизона не оставит без внимания поступок Валентина Никифорова. #мчс #мчсроссии #мчсроссии#детигерои #спасатель #пожарный #иркутск #irkutsk #baikal #fire #firefighters #mchs #mchs112

Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs)

По инф. Телеинформа

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