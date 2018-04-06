Иркутский проект «Старость в радость» набирает популярность!

В Иркутске в проекте «Старость в радость» принимают участие около двух тысяч человек.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, начальник управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова сообщила, что проект с каждым годом становится более популярным среди иркутян.

– Участие в проекте дает людям старшего возраста возможность не только получить необходимые в современных условиях знания по специально разработанной программе, но и позволяет обрести новых друзей и значительно расширить свой круг общения, - подчеркнула Елена Терпугова. – Сейчас у нас проходит обучение на курсах «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-йога», «Танцующий город». Уже в апреле стартуют новые группы. Если говорить об общем количестве, то за весь период реализации проекта его участниками стали свыше 20 тысяч иркутян – это хороший показатель.

Запись на участие в курсах проходит два раза в год: первые три рабочих дня февраля и первые три рабочих дня августа (занятия проходят с октября по декабрь). Ближайшая запись состоится 1,2 и 3 августа с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Марата, 14, каб. 104, 108 и 110. С собой необходимо иметь только паспорт (можно копию паспорта с пропиской). Участниками проекта могут стать жители города Иркутска старше 55 лет.

На второй курс «Бабушка-онлайн» запись проводится на сайте «Общественная жизнь города Иркутска».

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ