Иркутский поисковый отряд «Байкал» отличился на международной «Вахте памяти-2018»

Иркутский поисковый отряд «Байкал» вернулся из Смоленской области, где принимал участие в 20-й международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти-2018», посвященной 30-летию поискового движения России.

Как сообщает пресс-служба регправительства, иркутяне заняли два первых места: в конкурсе отрядных биваков в номинации «Регионы России» и в конкурсе полевых дневников «Поиск продолжается». Руководит отрядом директор Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Валентина Зяблова.

Замминистра образования Иркутской области Евгений Торунов рассказал, что поисковики «Байкала» с 2003 года регулярно выезжают на Смоленщину, где участвуют в поиске без вести пропавших советских воинов.

– Отряд создан в 1996 году, его костяк составляют студенты техникума. В этом же учебном заведении действует музей поисковой работы, экспонаты которого привезены с вахт. В 2017 и 2018 годах ребята выезжали в Далянь, где занимались благоустройством кладбища, на котором погребены русские солдаты: участники русско-японской войны 1905 года и советские воины, погибшие в 1945 году, – отметил Евгений Торунов.

Этим летом международная «Вахта Памяти-2018» объединила 65 отрядов, куда вошли представители 25 народностей и национальностей. Местом дислокации поисковиков стало урочище Уполозы Смоленской области, где в марте 1943 года шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. В ходе поисковых работ обнаружены и эксгумированы останки 90 погибших воинов рабоче-крестьянской Красной Армии, из них останки троих обнаружены и эксгумированы бойцами ПО «Байкал».

Поисковики также нашли 20 медальонов, установили имена двух солдат Красной армии по личным вещам. В рамках мероприятия прошло торжественное захоронение останков 214 воинов, найденных в период 2017-2018 годов на территории Темкинского района Смоленской области. В церемонии захоронения приняли участие родственники погибших красноармейцев из Башкирии, Татарстана и Украины.

По инф. Телеинформа

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