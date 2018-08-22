Иркутские школы показали родителям

В Иркутске с 8 по 20 августа проводилась приёмка детских садов и школ к новому учебному году. Впервые в этом процессе приняли участие представители родительских комитетов. Также в составе комиссии – представители администрации Иркутска, территориального управления Роспотребнадзора по Иркутской области, государственного пожарного надзора, прокуратуры и других ведомств. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.

– Основное внимание комиссия уделяла пищеблокам, требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и правил, а также антитеррористической безопасности, – отметил Александр Костин.

В этом году более 840 млн рублей выделено из городского бюджета на капитальный и текущий ремонт муниципальных детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. На сегодня межведомственной комиссией принято 20 школ и 108 детских садов Иркутска.

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