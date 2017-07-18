Иркутские дороги проверили на безопасность

Общественный совет проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» проинспектировал безопасность улиц и ремонт дорог в Иркутске. Основное внимание было уделено безопасности движения и осмотру мест концентрации ДТП, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

Так по улице Рабочего Штаба в районе остановки Глеба Успенского необходимо оборудовать светофорный комплекс и разнести остановки в соответствии с нормами. На этом нерегулируемом пешеходном переходе пострадали пять человек только в прошлом году. Работы по установке светофора запланированы закончить в 2017 году.

Следующим объектом осмотра стал перекресток улиц Баррикад и Братская. Членов общественного совета на объекте сопровождал депутат думы Иркутска Алексей Распутин. Он сообщил, что на этом участке большая интенсивность движения транспорта и перейти дорогу пешеходу проблематично. Кроме этого, необходимо провести работы по обустройству пешеходной зоны. В 2017 году предусмотрено проведение ремонта участка дороги ул. Баррикад от ул. Братская до ул. Напольная с устройством светофора на пересечении Баррикад-Братская. Осмотрели также проблемный перекресток улицы Ленская, где проходят пять дорог, по которым дети ходят в школу. В сентябре здесь появится пешеходный переход и освещение над ним.

Следующей точкой осмотра стала улица Ширямова, которая готова на 95% к сдаче. Осталось нанести разметку и установить соответствующие дорожные знаки. На этом участке к подрядчику у администрации города и членов совета есть вопросы по ровности покрытия.

Представители совета отметили, что на участках дорог с интенсивностью движения более 20 тысяч автомобилей в сутки в контрактах в обязательном порядке необходимо рассматривать устройство дорожной одежды из марки асфальта типа «А», в котором коэффициент сдвига больше, чем в применяемом повсеместно типе «В». Кроме того, внесено предложение на всех объектах ремонта включать пункт «посев травы» на газонах – на этом участке он не предусмотрен по контракту.

Светофоры в этом году появятся на аварийно-опасных участках пересечения ул. Пискунова с ул. Красноярская и с ул. Ядринцева, в 2018 году планируется провести работы на перекрестке сразу пяти дорог: пересечение улиц Советская, 25 лет Октября, Кожова и Парковая.

Полный анализ аварийно-опасных участков дорог проводит ГИБДД, и в дальнейшем во взаимодействии с ГИБДД администрация разрабатывает меры по их устранению.

– На будущее нужно учитывать все нюансы при проведении ремонтных работ, в том числе и безопасные условия для пешеходов. Сегодня в целях безопасности дорожного движения регионы готовят обновленные Комплексные схемы организации общественного транспорта, которые должны быть взаимоувязаны, в части финансирования строительства транспортных развязок и путепроводов, а также реконструкции перегруженных улиц с расширением проезжей части, – отметил координатор федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» в Иркутской области Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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