Иркутских пенсионеров, отправившихся за грибами, разыскивают в лесу

Полицейские объявили в розыск семейную пару пенсионеров из Иркутска, которые отправились за грибами по Култукскому тракту и пропали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

С заявлением в полицию о пропаже жителей посёлка Березовый 27 августа обратилась их дочь. Она сообщила, что её родители, 69-летняя Людмила Михайловна Гринина и 72-летний Александр Прокопьевич Гринин 26 августа рано утром отправились на автомобиле по Култукскому тракту в лес за грибами. На связь они не выходят.

Поисковые группы обследуют лесной массив, опрашивают возможных свидетелей. Выяснилось, семейная пара могла направиться в Тункинский район республики Бурятия. В связи с этим к поискам подключились коллеги из ведомства соседнего региона.

Полиция обращается к гражданам с просьбой в случае обнаружения пенсионеров позвонить по телефонам: 8(3952) 21-64-64, 21-68-88, 21-68-05 или 02.

Приметы:

Мужчина ростом 165 см, седой, короткая стрижка, сутулый. Одет в коричневую одежду. Женщина ростом 160 см, одежда неизвестна, носит очки.

Следуют на автомобиле марки «Тойота Спасио», госномер А213ТХ 38, черного цвета.

По инф. Телеинформа

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