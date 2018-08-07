Иркутскэнергосбыт теперь есть и в Сбербанке по улице Мира в Иркутске

Центр обслуживания населения Иркутскэнергосбыта открылся на базе офиса Сбербанка в Иркутске по улице Мира, 100А.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, в этом офисе потребители одной из крупнейших ресурсоснабжающих компаний могут получить консультации по соответствующим коммунальным услугам, уточнить информацию по начислениям, сделать перерасчет, а также оплатить счета, используя сервисы Сбербанка.

Режим работы специалиста ООО «Иркутскэнергосбыт»: понедельник-пятница – с 9.15 до 18.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; суббота и воскресенье – выходные дни.

– Главная цель совместного проекта Сбербанка и Иркутскэнергосбыта – создание дополнительных точек обслуживания, чтобы горожане могли проводить широкий спектр операций в одном месте. Как правило, все офисы Сбербанка располагаются в местах транспортных развязок и наибольшего потока людей, поэтому территориально посещать центры обслуживания Иркутскэнергосбыта максимально удобно, – комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

Напомним, в Иркутске уже функционируют два подобных центра. Специалисты ресурсоснабжающей компании принимают посетителей в офисах Сбербанка в Иркутске по улицам Волжская, 15 (ТЦ «Оранж») и Советская, 122А.

– Мы по-прежнему нацелены на совершенствование сервиса: наши офисы претерпели существенные изменения – это и территориальное объединение со Сбербанком, и оснащение рабочих мест pos-терминалами для безналичного расчета на местах. Мы адаптируем офисы под современные требования с тем, чтобы клиенты могли оперативно заключить, или расторгнуть договор, сверить начисления, решить все вопросы энергопотребления. Есть еще просветительская задача сотрудников офиса – они должны не только пояснить действие закона, в силу которого производятся расчеты, но и помочь установить мобильное приложение, обучить клиента работе с ним. Мобильное приложение к сайту – это на сегодня самый удобный инструмент дистанционного взаимодействия клиента и ресурсоснабжающей организации, – отмечает заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов.

По инф. Телеинформа

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