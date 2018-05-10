В Братске стартовал шестой этап культурного проекта «Рейс особого назначения», который реализует иркутская «Молчановка». В его рамках специалисты проводят просветительские выезды по муниципальным образованиям Иркутской области. Уже прошло пять этапов проекта.

В этом году тема «Рейса»: «Иркутская область – 80 лет в семье народов». Специалисты подготовили фотовыставку и презентацию работ участников областного фотоконкурса, отразивших жизнь области, исторические и национальные традиции, природу нашего края, быт и характер сибиряков. Также в рамках проекта жителей районов Приангарья ждёт творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом госпремии в области литературы и искусства, кинооператором-документалистом Евгением Корзуном и просмотр снятой им кинохроники из архивов Иркутского областного кинофонда. Это кадры строительства Иркутской ГЭС, приезда Фиделя Кастро в Иркутск и многие другие сюжеты.

Кроме того, посетителям представят фотоальбом, выпущенный к 80-летию Евгения Корзуна. Он включает более 300 уникальных фотоснимков автора, его воспоминания о съёмках в разных уголках России, встречах с героями фотографий. Среди них – дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов, писатель Валентин Распутин, народный артист РСФСР Виталий Венгер и другие.

Шестой этап культурной программы «Рейс особого назначения» открылся в Братске, затем встреча с Евгением Корзуном и презентация программы «Иркутская область – 80 лет в семье народов» состоялась в центральной городской библиотеке Тайшета. Из-за удалённости в эти районы сотрудники библиотеки приехали на поезде. Традиционно же «Рейс особого назначения» осуществляется на специальном транспортном средстве, оснащённом всем для выполнения функций современной передвижной библиотеки и мультимедийного центра. На нём специалисты отправятся в более близкие районы, среди которых – Усольский, Тулунский и Черемховский.

Проект будет работать до осени. Его закрытие пройдёт в октябре 2018 года в Ангарске.

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