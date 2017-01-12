Иркутская агломерация: первые миллиарды

6 млрд 115 млн рублей получит Иркутская область в 2017–2025 годах из федерального бюджета. Средства пойдут на развитие улично-дорожной сети иркутской агломерации: городов Иркутск, Ангарск и Шелехов.
Финансирование дорожной отрасли обсудили накануне губернатор Сергей Левченко, заместитель председателя правительства региона Руслан Болотов, представители министерства строительства, дорожного хозяйства и министерства финансов. Губернатор особо отметил, что такую поддержку получили лишь 18 субъектов РФ.
Данные средства из федерального бюджета на дорожную деятельность регион получит благодаря участию в приоритетном проекте стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В Иркутской области разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. «Ядром» агломерации является город Иркутск, «спутниками» – населённые пункты Ангарского городского округа, Иркутского и Шелеховского муниципальных районов. Общая протяжённость дорожной сети иркутской агломерации составляет свыше 632 км.
Реализация программы предусмотрена в три этапа: 1 этап 2017–2018 годы; 2 этап 2019–2021 годы; 3 этап 2022–2025 годы.
В 2017–2018 годах предусмотрено в основном выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, установке светофорных объектов, знаков, ограждений. В 2019–2025 годах планируется проведение капитального ремонта, строительство, реконструкция автомобильных дорог, также будут продолжены работы по ремонту дорожной сети.
По итогам программы к концу 2018 года будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 75,3% дорожной сети иркутской агломерации, к 2025 году – 93,8%, ликвидированы «очаги аварийности» в 2018 году – 52, в 2025 году – 69.
Согласно письму Минтранса России, на 2017–2018 годы Иркутской области предусмотрены средства 625 млн и 730 млн рублей соответственно.
Федеральные средства распределены в следующем порядке: в 2017 году 298 млн рублей на улично-дорожную сеть города Иркутска, 120 млн рублей – Ангарский городской округ, 57 млн рублей – город Шелехов, 150 млн рублей – на региональные дороги; в 2018 году 302 млн рублей – городу Иркутску, 70 млн рублей – Ангарскому городскому округу, 53 млн рублей – городу Шелехову, 305 млн рублей – на региональные дороги.
Основным условием предоставления государственной поддержки из федерального бюджета является обеспечение софинансирования за счёт средств консолидированного бюджета Иркутской области не менее 50%, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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