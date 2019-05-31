Иркутск спортивный

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В воскресенье в Иркутске прошло сразу два ярких спортивных праздника: благотворительный пробег «Спорт во благо» и городской велопарад. Оба объединили любителей спорта и состоялись благодаря поддержке городской администрации. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поддержал организаторов и даже принял участие в мероприятиях.
Спорт во благо
Благотворительный пробег «Спорт во благо» состоялся на острове Юность. Мероприятие проходит в городе пятый раз и посвящено сбору средств на развитие программ ранней помощи детям с синдромом Дауна. Благотворительный пробег организует Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» при поддержке администрации Иркутска.
Участников акции поприветствовал мэр Дмитрий Бердников:
– Забег «Спорт во благо» уже по праву стал общегородским праздником. Всегда говорю: Иркутск – город активных, спортивных, неравнодушных людей. Сегодня здесь собрались и совсем юные, и взрослые любители бега. Но всех нас объединяет любовь к спорту и желание помогать людям!
Глава города наградил победителей забегов, а также вручил благодарность руководителю общественной организации «Радуга» Наталье Поповой.
Программа «Спорт во благо» действует уже более десяти лет и сегодня является всероссийской. К ней подключились десятки регионов страны, где работают некоммерческие организации, поддерживающие людей с синдромом Дауна: Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Барнаул, Омск, Рязань, Махачкала и другие. За годы работы программы «Спорт во благо» её участниками стали десятки тысяч человек, сотни компаний и организаций. Проект «Спорт во благо» – лауреат первой премии «Спортивная Россия – 2014» и лауреат ежегодной премии «Компания года – 2015». Мероприятия проекта входят в список самых известных спортивных благотворительных событий страны.
Благодаря четырём предыдущим пробегам было собрано 552 415 рублей, в этом году – более 120 тысяч. Все финансовые средства направляются в проект «Моя и мамина школа» для оплаты индивидуальных занятий детей, ремонта помещений, приобретения методических пособий для занятий и на реабилитационные мероприятия для ребят с синдромом Дауна.
Праздник велоспорта
Более двух тысяч иркутян присоединились к всероссийской акции велопарадов 26 мая. Организатором мероприятия выступил Велотранспортный союз Иркутска при поддержке администрации города. Впервые велопарад в честь дня города прошёл в прошлом году и собрал почти 1200 человек, в этом году интерес участников к мероприятию существенно вырос. Старт колонны был дан на острове Конный возле колеса обозрения.
Принять участие в мероприятии мог любой желающий вне независимости от возраста и навыков езды. Маршрут велопарада в Иркутске был разработан для удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня физической подготовки. Основная часть заезда проходила по центральным улицам города. По словам организатором, такие мероприятия нужны для развития велокультуры столицы Восточной Сибири, популяризации велосипедного транспорта, пропаганды соблюдения правил дорожного движения, здорового образа жизни, объединения жителей города и сохранения экологии в Иркутске. В этом году подобные велопарады прошли более чем в пятидесяти городах России.
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