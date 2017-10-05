Иркутск – сибирский лидер

В 2017 году Иркутск стал лидером в Сибири по числу иностранных туристов. Как сообщает пресс-служба иркутской таможни, первое место по количеству туристических прибытий в регион среди иностранных граждан на протяжении последних лет занимает Китай. Эта тенденция сохраняется и в 2017 году. Кроме того, сюда приезжает большое количество туристов из республики Корея, Монголии, США, Японии, европейских стран.

В Прибайкалье не сокращается выездной туризм за рубеж российских граждан. В результате в международном воздушном пункте пропуска аэропорта Иркутск отмечается увеличение пассажиропотока. В среднем, в 2017 году в течение суток в регионе деятельности таможенного поста аэропорт Иркутск Иркутской таможни таможенную границу ЕАЭС пересекает около 1500 человек.

С начала года инспекторами таможенного поста было оформлено 3353 самолёта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество авиарейсов, оформленных иркутскими таможенниками, увеличилось на 32%.

Пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 52% – через таможенную границу проследовало 431 тысяча человек (вылетели – 212 тысяч пассажиров; прибыли – 219 тысяч). Всего за январь-июль 2017 года было оформлено более 4820 тонн сопровождаемого багажа пассажиров международных авиарейсов, что на 47% больше аналогичного периода прошлого года.

В отношении пассажиров таможенным постом аэропорта возбуждено 424 дела об административных правонарушениях. В основном, правонарушения совершаются физическими лицами (как российскими, так и иностранными гражданами) при прибытии.

Китайские туристы чаще всего становятся нарушителями таможенного законодательства при перевозке табачных изделий. Их они зачастую не декларируют. В целом с начала 2017 года в связи с этим было возбуждено 281 дело об административных правонарушениях, из которых в отношении граждан КНР было возбуждено 263 дела, то есть 93,6%. Всего с начала года инспекторами таможенного поста аэропорт Иркутск изъято около 80 тысяч единиц сигарет, ставших предметов правонарушений.

В тоже время российские туристы попадают в сводку правонарушений по факту незаконного ввоза холодного оружия, которое граждане пытаются ввезти в качестве сувениров. Всего возбуждено 28 дел об административных правонарушениях по факту недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений при ввозе кастетов и ножей.