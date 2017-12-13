Иркутск может стать крупнейшим центром детской хирургии в Сибири

Иркутск может стать крупнейшим центром детской хирургии от Урала до Дальнего Востока. Об этом журналистам заявил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.

– Для этого есть все возможности, – подчеркнул он.

В частности депутат отметил, что в городской Ивано-Матренинской детской больнице есть отличные специалисты, хорошее оборудование.

– Благотворительный фонд имени Юрия Тена, который я возглавляю, недавно передал им самую современную установку УЗИ для обследования маленьких детей, – отметил Сергей Тен.

Он подчеркнул, что для того, чтобы сделать Иркутск таким крупным центром детской хирургии, потребуются очень значительные финансовые вложения, но цель стоит того.

По инф. Телеинформа

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