Иркутск может стать «Городом трудовой доблести». Скоро начнется сбор подписей

Депутаты Госдумы от Иркутской области Сергей Тен и Александр Якубовский предлагают присвоить Иркутску почетное звание «Город трудовой доблести».

«Единая Россия» организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности для присвоения звания «Город трудовой доблести».

Накануне в первом чтении был принят законопроект президента России Владимира Путина, которым предлагается установить почетное звание «Город трудовой доблести». Как пояснил заместитель секретаря генерального совета «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн, это звание предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

– Есть определенная процедура: предложения о присвоении звания будут вносится в органы местного самоуправления гражданами и общественными объединениями, затем рассматриваться органами власти регионов. Они вправе принять решение об обращении к президенту с ходатайством о присвоении. Поэтому в самое ближайшее время «Единая Россия» организует сбор подписей в городах, которые в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм, – пояснил Хинштейн.

Он добавил, что список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.

– Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак уже анонсировал работу «Единой России» по сбору подписей в ходе своего декабрьского визита в Нижегородскую область, отметив, что Нижний Новгород однозначно достоин этого звания. Аналогичную работу мы проведем в Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах, которые внесли неоценимый вклад в Победу, – отметил Хинштейн.

Напомним, 16 января Государственная дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести». За принятие документа проголосовали 478 депутатов. 14 декабря глава государства внес проект закона в нижнюю палату парламента проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание «Город трудовой доблести» для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны. Звание будет присваиваться указом президента России. Основанием для присвоения может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны.

– Во время Великой Отечественной войны Иркутск был глубоким тылом. С Запада в наш город было эвакуировано более 20 различных производств. Два крупных предприятия Иркутска – авиазавод и завод тяжелого машиностроения также внесли большой вклад в приближение нашей Победы. За годы войны авиазавод выпустил почти 2200 самолетов. Только за 1943 год заводу 11 раз присуждалось Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. На производственных мощностях ИЗТМ (Иркутского завода тяжелого машиностроения) выпускали танки и другую продукцию для фронта. Первая из двух танковых колонн «Иркутский комсомолец» была передана на передовую в мае 1942 года. Стоит отметить, что это стало первым в стране вручением боевой техники фронтовикам. В августе 1942 года коллектив завода был награжден переходящим Красным знаменем ГКО. В 1945 году Президиум Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий правительства по освоению производства металлургического оборудования и вооружения для Красной Армии наградил завод орденом Трудового Красного Знамени. В общей сложности 86 179 человек получили за свой трудовой подвиг медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», – сказал Сергей Тен.

Он отметил, что в годы войны увеличились и площади посевов. Иркутяне не только трудились на заводах и фабриках. Они помогали сельским труженикам собирать урожай. Женщины, подростки и дети, вышли на поля вместо мобилизованных мужчин. Всего по области на уборочной были заняты около 100 тысяч горожан. Сельское хозяйство, несмотря на все трудности, сохранило свою роль в производстве товарного зерна, мяса и молока. Продукты, выращенные трудом иркутян, сырье шли на обеспечение нужд фронта, на снабжение промышленности и населения прифронтовых городов.

Напомнил депутат и о работавших в Иркутске госпиталях, куда со всех фронтов привозили раненых. По примерным оценкам, с 1941 по 1945 год в Иркутске действовало больше 20 госпиталей различной вместимости. Там прошли лечение около 100 тысяч красноармейцев. Благодаря стараниям медиков больше 30 тысяч солдат впоследствии смогли вернуться на фронт.

– Общий вклад иркутян в победу трудно переоценить. Из Приангарья на фронт отправились почти 16% всего трудоспособного населения области. Не вернулись с полей сражений 80 тысяч бойцов. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 нашим землякам. Дважды удостоены высокого звания генерал армии Афанасий Белобородов и военный летчик, в годы войны командир эскадрильи, а впоследствии генерал-майор авиации Николай Челноков. В тылу своим трудом наши дедушки и бабушки приближали самый главный день в нашей стране – День Победы. Поэтому я считаю, что Иркутск и его жители достойны звания «Города трудовой доблести», – подвел итог Сергей Тен.

По инициативе депутата Госдумы и руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского с 27 февраля в Иркутске начнется сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести».

Он уверен, что присвоение почетного звания городу – еще один способ сохранить историческую память о Великой Победе.

– Новые поколения жителей Иркутска должны не просто знать его историю, они должны гордиться ею. Уверен, горожане поддержат нашу инициативу и мы соберем все необходимые подписи. Для этого «Единая Россия» и МГЕР проведут пикеты. Также поддержку инициативе можно оказать в моей приемной в Иркутске, – подчеркнул Александр Якубовский.

По инф. Телеинформа

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