Иркутск к зиме готов

Подготовка Иркутска к отопительному сезону идёт точно по графику. Об этом сообщил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрий Анчутин.

Он напомнил, что в областном центре процент готовности многоквартирных домов и учреждений социальной сферы к отопительному сезону достаточно высокий – более 90. Работы по подготовке к подаче тепла завершены на 28 котельных, по остальным будут окончены в ближайшее время. Сформирован необходимый запас угля и мазута.

– Запуск тепла будет осуществляться поэтапно, сначала будут подключены социальные учреждения, затем многоквартирные дома. Отопительный сезон начнётся в середине сентября в зависимости от погодных условий: среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд должна быть ниже плюс восьми градусов, – подчеркнул Дмитрий Анчутин.

По информации заместителя технического директора участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Евгения Березина, в текущем году предприятием была проведена большая программа по ремонту теплосетей на территории города. Заменено около пяти километров сетей, отремонтировано 20 насосных станций. В 15 центральных тепловых пунктах провели капитальный ремонт, на 114 – текущий.

– В связи с тем, что в Иркутске на многих территориях ведётся благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», мы заранее определяли с городской администрацией дворы, где меняли коммуникации, чтобы городские власти могли благоустроить эти территории, – отметил заместитель технического директора. – Также в городе идёт реконструкция дорог, частично мы заменили тепловые сети, чтобы в ближайшие годы не пришлось вскрывать асфальт на отремонтированных участках.

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