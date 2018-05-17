Иркутск ищет таланты

Летний проект «Городская площадь талантов» откроется в Иркутске в сквере имени Кирова 19 мая в 14:00.

Мероприятие проводится в рамках некоммерческого образовательного проекта «Иркутск – обучающийся город». Его организатором является администрация Иркутска, сообщила начальник управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова.

На открытых площадках будут организованы бесплатные мастер-классы по боевым видам искусств, фитнесу, капоэйра, танцам, баскетболу, изготовлению роботов, мехенди и так далее. Кроме того, иркутские мастера продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Они представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и много других эксклюзивных поделок, а также проведут мастер-классы по их изготовлению.

«Городская площадь талантов» и фестиваль творчества «Иркутский Арбат» будут проходить 16 июня, 14 июля, 11 августа и 8 сентября в сквере имени Кирова. Вход на мероприятия – свободный.

К участию в проектах приглашаются все желающие.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ