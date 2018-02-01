Иркутск – город туристический

Иркутск вошёл в десятку самых популярных у туристов городов Сибири по итогам 2017 года. Гости столицы Приангарья проводили в ней больше всего времени по сравнению с другими сибирскими городами, хотя ночёвка в Иркутске была самой дорогой.

Рейтинг по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. По данным аналитиков, в Иркутске туристы бронировали проживание в отелях в среднем на четыре с половиной ночи и платили 2,8 тысячи рублей в сутки – это самая большая стоимость по Сибири.

Кстати, дешевле всего в Сибирском федеральном округе проживание туристам обошлось в Барнауле.

Также в десятку популярных для отдыха сибирских городов вошли Новосибирск, Красноярск, Чита, Омск, Томск, Улан-Удэ, Кемерово и Абакан.

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