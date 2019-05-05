Иркутск, хранящий память о войне

Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, и людей, в памяти которых они остаются, становится все меньше. И пусть линия фронта не коснулась Иркутска напрямую, над нашими головами не рвались снаряды, но город и его жители – наши деды, труженики тыла, дети войны, – имеют самое прямое отношение к Победе.
Мы, иркутяне, никогда не забываем, что живем в необычном, исторически значимом городе, который внес огромный вклад в исход войны. И в этой связи мы можем по праву гордиться своей иркутской историей, - уверен руководитель Фонда общественного контроля «В поле зрения» Эдуард Дикунов.
- Люди, места, события - многое нашем городе связано с военными тяжелыми годами. И главное то, что иркутяне трудились не покладая рук, давая фронту все самое необходимое - от военных снарядов до квалифицированных кадров.
Например, завод имени Куйбышева, в начале войны переименованный в Иркутский завод тяжелого машиностроения, помимо мартеновских печей стал производить минометы и снаряды. Сюда в 1941 году был эвакуирован из Украины Краматорский машиностроительный завод. Вместо ушедших на фронт мужчин, к станкам встали женщины и дети. Они работали токарями, слесарями, строгальщиками, работали, напрягая все возможные силы. Завод был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, почти 3,5 тысячи его работников награждены медалями «За доблестный труд». А еще заводчане помогали фронту деньгами, вещами и продуктами. Они трудились по воскресеньям, и зарплату за эти дни перечисляли в фонд обороны, собирали деньги на танковую колонну.
Еще на одном заводе - Лисихинском кирпичном - всего за 27 дней коллектив смог наладить производство противотанковых мин. Ежедневно завод выпускал тысячу мин и работал до конца военных действий. На улице Байкальская в память о заводе и подвиге рабочих размещена мемориальная доска. Вообще, она была установлена еще в 1988 году, но затем была утеряна. Восстановили ее в 2015 году по просьбе местных жителей, которым дорога память.
На приближение Победы в Иркутске работали и учебные заведения. Например, Иркутское высшее авиационное техническое училище было в годы войны преобразовано в Иркутскую военную школу авиационных механиков, увеличился набор курсантов. Школа готовила механиков на бомбардировщики, штурмовики, истребители. Всю войну группы курсантов работали на оборонных предприятиях Иркутска.
Иркутск внес большой вклад в лечение раненых. Больше 100 тысяч солдат прошло через иркутские госпитали. Под один из них приспособили Дом Кузнеца, под другой – гостиницу «Сибирь». Всего в городе действовало 20 госпиталей, главным из которых оставался Иркутский военный госпиталь. Сюда на место откомандированных в Красную Армию врачей пришли работать многие врачи-женщины, в основном иркутянки. Консультантами госпиталя были профессора Иркутского государственного медицинского института. Врачам госпиталя удалось вылечить, вернуть к жизни больше 3,5 тысяч солдат; он вошел в число лучших госпиталей Забайкальского фронта.
В городе немало зданий и мест, ставших свидетелями военной жизни иркутян. Помнят современники тех лет карту военных действий, установленную в 1943 году около здания областного драмтеатра. Там собирались сотни иркутян, чтобы увидеть, как сразу после сообщений Совинформбюро передвигают линию фронта, обозначенную красным шнурком, и послушать лекции о событиях войны. А в кинотеатрах «Пионер», «Художественный» и «Гигант» жители Иркутска с большим интересом смотрели киноленты Великой Отечественной и переживали за героев фильмов.
Во всем этом наша история, а все мы – дети Иркутска, особенного города, города-тыловика, который с честью прошел через войну и помог выстоять нашей стране.
Я поздравляю всех с этим великим праздником, с Днем Победы! И желаю всем нам хранить память о подвигах, совершенных в тылу, о самоотверженном труде иркутян. Иркутск – наша малая Родина и наша большая гордость!
Ждем ваших историй о подвиге нашего города в годы Великой Отечественной войны. Наиболее интересные опубликуем на страницах иркутских СМИ.
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