ИркАЗ становится все более экологичным

На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа 3 июня ввели в промышленную эксплуатацию новую «сухую» газоочистную установку.

Отмечается, что пять предыдущих месяцев СГОУ-32 без нареканий отработала в опытно-промышленном режиме. Эта газоочистная установка является собственной разработкой специалистов АО «СибВАМИ» (также входит в структуру РУСАЛа) и не имеет аналогов в России. Установка «сухой» газоочистки установлена на севере третьей серии электролиза и обслуживает пятый и шестой корпусы ИркАЗа. Постепенно их количество на заводе будет доведено до шести.

Открывая установку, Сергей Тен отметил, что с 2017 года, осознавая свою ответственность перед жителями города, на предприятии последовательно внедряют мировые новинки, которые направлены на сохранение окружающей среды, экологическую эффективность производства. К примеру, с внедрением «ЭкоСодберга» (модернизированных конструкций электролизера) снижение выбросов по фтору сократилось более чем на 32%, в целом загрязняющих веществ – почти на 14%. Только на ИркАЗе на эти цели было направлено за два года практически чуть более миллиарда рублей. До конца 2019 года на эту технологию планируется перевести 80 электролизеров на третьей серии ИркАЗа.

– Благодаря сочетанию технологии «ЭкоСодерберга» и работы сухой газоочистной установки, на открытии которой мы сегодня присутствуем, показатели очистки отходящих газов будут доведены фактически до 100%. При этом на ИрКАЗе идет модернизация не только основного производства, но и очистных сооружений. Вы регулярно проходите замену электрофильтров, проектируете новые системы газоочистки. В общей сложности РУСАЛ планирует потратить на экологическую модернизацию ИркАЗа более 5 млрд рублей. Думаю, что в ближайшем будущем алюминщики перестанут быть в Шелехове в числе основных загрязнителей воздуха благодаря конструктивному взаимоотношению предприятия и жителей. Поздравляю вас с новой победой, – заключил Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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